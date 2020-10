Päivittäiset tartuntamäärät ovat pienentyneet Vaasan sairaanhoitopiirissä – Koronakoordinaatioryhmä tsemppaa Pohjanmaan asukkaita kokoontumisrajoituksen keskellä: "Lokakuun loppuun ei ole enää pitkä aika"

Vaasan sairaanhoitopiirissä on kirjattu kymmenen uutta koronavirustartuntaa kuluneen vuorokauden aikana, tiedottaa sairaanhoitopiiri verkkosivuillaan. Yhteensä tartuntoja on todettu 838.

Tiistaina näytteitä otettiin 311. Näytteitä on otettu kaikkiaan 20 295.

Ilmaantuvuusluku on pienentunut huomattavasti viime viikon lukemista. Tuolloin ilmaantuvuusluku oli yli 300. Nyt kahden viimeisimmän viikon ilmaantuvuusluku on 219 tartuntaa 100 000:ta henkilöä kohden sairaanhoitopiirin alueella.

Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä kokoontui tiistai-iltapäivällä. Ryhmä totesi Vaasan sairaanhoitopiirin olevan edelleen koronavirusepidemian leviämisvaiheessa, vaikka suunta uusien tartuntojen osalta on nyt hieman myönteisempi. Uutena huolena kuitenkin on, että epidemia laajenee riskiryhmiin, kuten hoivakoteihin sekä kouluihin, mistä on jo merkkejä nähtävissä.

Pohjanmaan alueelle asetettu kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa lokakuun loppuun saakka. Rajoituksen mukaan Vaasan sairaanhoitopiirin alueella ei saa järjestää sisä- eikä ulkotiloissa tilaisuuksia, joihin osallistuu yli kymmenen henkilöä.

Työryhmä toivoo väestölle voimia seuraavan kahden viikon ajalle, jotta annettuja suosituksia jaksetaan noudattaa.

– Lokakuun loppuun ei ole enää pitkä aika. Kun nyt jaksamme tsempata ja pitää kiinni ohjeista, voi tilanne olla kahden viikon kuluttua jo paljon parempi, tiivistää sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen tiedotteessa.

Marraskuun rajoitustilanne on täysin riippuvainen koronaepidemian kehittymisestä Pohjanmaan alueella. Mikäli tilanne paranee, rajoittamistoimenpiteitä ja suosituksia voidaan asteittain keventää.

– Meistä jokainen voi vaikuttaa tilanteen parantumiseen huolellisella käsihygienialla, kasvomaskin käytöllä, pitämällä suojaetäisyyksiä ja noudattamalla muita annettuja ohjeita. Nyt meillä on tuhannen taalan paikka näyttää, että saamme yhdessä tilanteen myös toisenlaiseksi Pohjanmaalla, kommentoi Vaasan keskussairaalan infektioylilääkäri Juha Salonen tiedotteessa.

//21.10. kello 12.03 Täydennetty juttua koronakoordinaatioryhmän tilannekatsauksella. Muokattu otsikkoa.