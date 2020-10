Tiina Ruotsala kolumni: Kokkola on ihana rannikkokaupunki

Ajoin viikko siten Öjasta kotiin yöpimeässä. Hickarön silloilla auton valot heijastuivat mustasta vedenpinnasta molemmin puolin tietä. Tunsin itseni kovin onnekkaaksi siitä, että asun veden äärellä Kokkolassa, jossa vanha 400-vuotinen kaupunkihistoria on läsnä jo vajaan kymmenen kilometrin päässä kotioveltani ja toisaalta vain muutaman kymmenen metrin päässä kynnyksestä voin seurata viljapellon vuotuista ajankiertoa. Olin onnellinen, että kotikaupungissani on sekä merestä erotettu makean veden puoli järvenä ja tuo ihana meri. Puolen vaihto veneellä sulkujen läpi on maakravulle jännittävä tapahtuma.

Kokkolassa kaikki on lähellä ja tavoitettavissa. Samaisena viikonloppuna ajelimme myös Suntinsuulle Meripuistoon katsomaan tyyntä merta ja valopylväiden syttymistä hämärtyvään syysiltaan. Uudella grillipaikalla nousi vielä savu, kun jokunen perhekunta vietti päättyvää syyslomaa makkaranpaistossa. Vuosien varrella upeasta Meripuistosta on kehitetty meidän kaikkien kaupunkilaisten olohuone, jonka käyttöaikaa on jatkettu näillä uusilla elementeillä.

Kokkolan ja Tankarin väliä seilaava Jenni odotteli pääsyä talviteloille. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto on harvinaisen laaja valtakunnallisesti mitattuna: lähes 20 000 hehtaaria. Toki suurin osa on meriluontoa ja merellistä kulttuuriperintöä, mutta puistoalue ulottuu myös maalle. Kaupunkialueella se säilyttää puurakentamisen perintöä peräti neljän vuosisadan ajalta. Kesän lopulla Kokkola siirtyi valtuuston siunaamana osaksi ympäristöministeriön valtakunnallista kaupunkipuisto-ketjua.

Kokkola tarjoaa loistavia ulkoilu- ja vaellusreittejä, joiden merkitys pandemiavuonna on vain kasvanut. Kaupunki on rakennuttanut hienoja laavuja Perhojoen varteen ja myös merellisiin kohteisiin. Reitit on lisäksi merkitty hyvin, joten ei ole pelkoa, että eksyisi kotikonnuilla.

Neristan eli Kokkolan vanhakaupunki säilyi onneksi hengissä hulluista purkuvuosista, ja erityisesti joulun alla siellä on maalaiskaupunkilaisenkin hauska etsiskellä joulukalenterin luukkuja yksityiskotien ikkunoista. Meillä on myös mahtavaa teatteritoimintaa: monipuolinen kaupunginteatteri ja vahvoja harrastajateattereita. Musiikkialan koulutus takaa, että matalan kynnyksen konsertit soivat konservatoriolla ja väliin myös muualla kaupungissa. Lisäksi meillä on yksi maailman hienoimmista kamariorkestereista.

Kaikki kolme poikaani ovat voineet käydä ruotsinkielisen koulun ja saaneet näin toisen kotimaisen kuin lahjaksi. Miten onnekas olen ollutkaan, että yliopisto-opintojen päätteeksi löysin vakituisen työpaikan synnyinmaakunnastani.

Vaikka Kokkola sijaitsee maakunnassa, joka on valitettavasti tunnettu myös tunkkaisesta ahdasmielisyydestään, en valitsisi toisin. Juuri täällä on hyvä olla.