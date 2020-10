Ylivieskassa yhdeksäs koronatartunta tietoon keskiviikkona iltapäivällä – Liittyy aikaisempaan tartuntaketjuun

Ylivieskassa todettiin yksi uusi koronavirustartunta keskiviikkona 21.10. Tartunta liittyy aiempaan ketjuun, eikä uusia altistuneita ole. Ylivieskassa on nyt todettu yhteensä 9 koronavirustartuntaa.

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio tiedotti asiasta keskiviikkona iltapäivällä.

Edellinen tartutatieto Ylivieskassa kirjattiin viime viikolla, ja kyseinen tartunta oli peräisin kuntayhtymän alueen ulkopuolelta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) keskiviikkona päivitetyn koronakartan mukaan varmistettuja tautitapauksia on nyt Suomessa epidemian alusta lähtien 14 071. Uusia tartuntoja varmistettiin vuorokaudessa 222. Oulussa vuorokaudessa on kirjattu 15 uutta tartuntaa, ja kokonaismäärä siellä on nyt 190.

Pohjois-Pohjanmaalla ollaan epidemian perustasolla, eli tartuntojen ilmaantuvuus on toistaiseksi suhteellisen alhainen ja kotoperäisten tartuntojen osuus on pieni. Tarvetta esimerkiksi harrastustoiminnan lopettamiselle ei toistaiseksi ole.

Keskeistä on kuitenkin hillitä epidemian etenemistä. Sairaanhoitopiiri muistuttaa, että ensisijaisen tärkeää on noudattaa 1–2 metrin turvavälejä ja käyttää joka mahdollisuus käsienpesuun. Yskiminen tapahtuu omaan hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan ja kasvojen koskettelua tulee välttää.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt tartuntatautilain nojalla yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä. Tilaisuudet voidaan järjestää, jos turvallisuus voidaan varmistaa minsiteriön ja THL:n ohjeistuksen mukaan.

Maskia käytetään Pohjois-Pohjanmaalla joukkoliikenteessä, koronavirustestiin hakeuduttaessa, riskialueen tultaessa. Lisäksi terveydenhuollossa potilastyössä kaikissa niissä tilanteissa, missä turvavälejä ei voida pitää. Maskisuositus koskee myös potilaita, opiskelijoita, omaisia ja vierailijoita.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on tehostanut koronaviestintää uuden verkkosivun avulla. Sivulle oyskorona.fi kootaan ajankohtainen tieto epidemian sen hetkisestä tilanteesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Tilannetta päivitetty 21.10.2020 kello 15.05 peruspalvelukuntayhtymä Kallion tiedotettua uudesta tartunnasta.