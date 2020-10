Yhtä valjakkoa vaille täydet lähdöt Nikulan After Work-raveissa



Vaikka ravien ajankohta on perin merkillinen ja palkintotaso keskinkertainen, näyttää pohjalaistalleilla olevan kilpailuhalukkuutta ja kalustoa kilpailemiseen. Kaustisen perjantaisiin After Work -ajoihin tuli osallistujia niin, että kahdeksasta lähdöstä vain yksi on yhden hevosen verran vajaa.