Pohjanmaalla, Vaasan sairaanhoitopiirin alueella on todettu 31 uutta koronavirustartuntaa. Suurin osa tartunnan saaneista asuu eteläisessä ja pohjoisessa osassa maakuntaa ja muualla kuin Vaasassa.

Tartuntoja on pääasiassa työikäisillä, opiskelijoilla ja koululaisilla. Sairaanhoitopiirissä on myös havaittu, että perheiden sisällä on nyt useampia tartuntoja.

Kaikki tartunnan saaneet ovat eristyksessä, ja altistuneita selvitellään paraikaa. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä viisi koronavirusinfektiota sairastavaa potilasta.

Uusien tapausten ilmaantuvuus väestöön suhteutettuna on viimeisen kahden viikon ajalta 197 tapausta 100 000 asukasta kohden. Kun kaikki tartunnat lasketaan yhteen keväästä alkaen, on tartuntojen kokonaismäärä koko sairaanhoitopiirin alueella nyt 869.