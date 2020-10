Halsuan kunta on hankkimassa asumispalveluyhdistyksen rivitaloja omistukseensa 770 000 euron kauppasummalla



Halsuan kunta on hankkimassa Halsuan Seudun Asumispalveluyhdistykseltä kolmea rivitaloa omistukseensa. Rivitaloissa on asuntoja, jotka on tarkoitettu erityisesti iäkkäille vuokralaisille.