Oulaisissa on altistunut lähes 40 jääkiekkoharrastajaa koronalle. Altistus on tapahtunut viime viikon lopulla ja tämän viikon alussa jääkiekkoharrastuksen parissa.

Joukkueen jäseniä on altistunut koronalle sekä harjoituksissa että pelissä. Tapahtumassa on ollut myös muita henkilöitä, jotka ovat altistuneet.

Oulaisten kaupungin nettisivuilla olevan tiedotteen mukaan tarkka alkuperäinen tartunnanlähde ei ole selvinnyt, mutta on mahdollista, että tartuntaketjun alkupää on myös jääkiekkoharrastuksen parissa.

Altistuneita on Pohjois-Pohjanmaalla reilun puolenkymmenen kunnan alueella. Altistuneiden tavoittaminen ja karanteeniin asettaminen on aloitettu ja suurelta osin tehty. Altistuneet on ohjeistettu yleisten altistuskaranteeniohjeiden mukaisesti. Heitä neuvotaan menemään herkästi koronatestiin, jos ilmenee Covid-19-tautiin viittaavia oireita.

Jääkiekkoseura Oulaisten Cobrat tiedotti torstai-iltana Facebook-sivullaan, että yhdellä seuran edustusjoukkueen jäsenellä on todettu koronavirustartunta. Joukkueen altistuneet jäsenet on määrätty karanteeniin. Tartunnan saanut henkilö on ollut mukana ainoastaan miesten joukkueen toiminnassa.

Cobrien piti pelata tämän viikon lauantaina III-divisioonassa kotipeli Kuusamon Pallo-Karhuja vastaan, mutta Jääkiekkoliiton toimesta peli on siirretty pelattavaksi helmikuussa.

Viime lauantaina (17.10.) Cobrat kohtasi III-divisioonassa OYUS:n. Oulussa pelattu ottelu päättyi Cobrien voittoon maalein 5–11.

