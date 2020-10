Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Ei huono, voisi Kokkolan ensi vuotta kommentoida – Perjantaina seurataan kaupungin budjetin julkistamista kello 10

Kokkolan kaupunki julkistaa kaupunginhallituksen talousarvioesityksen perjantaiaamuna kymmeneltä. Kaupunginhallitus puntaroi esitystä kaksi päivää aiemmin tällä viikolla käyden laajaa keskustelua budjetin ydinkohdista. Kohtalaisen toiveikkaina voidaan kohti ensi vuotta kulkea, mutta töitä on tehtävä lähivuosien menestyksen eteen.

Lähtökohdat vuoden 2021 talousarvion ja kahden seuraavan vuoden taloussuunnitelman tekemiselle ovat poikkeukselliset kuten kaupunki kertoo tiedotteessaan. Koronatuet auttavat kuntia merkittävästi vielä ensi vuonna, mutta on selvää, että kertaluontoiset tuet eivät pitemmän päälle auta kuntia eivätkä yrityksiä.

Mikä sitten on tärkeintä, kun kaupungin budjettia tehdään? Kokkolassa ovat ydinkohtina ainakin henkilöstöasiat, verotus, velanotto, investoinnit ja tietysti koronan vaikutukset.

Kaupunginhallituksen mukaan Kokkolan talousnäkymät ovat kohtuulliset. Näkymiä edistävät alueen yritystoiminta ja vienti, jotka ovat hyvällä tolalla. Kotitalouksien palkkasumma on pudonnut vähemmän kuin maassa keskimäärin ja tämä vaikuttaa tietysti verotuloihin.

Tunnusluvuista on syytä mainita se, että budjetti on vajaat kaksi miljoonaa alijäämäinen. Kaupunginhallituksen mukaan tulo- ja kiinteistöverot pidetään ennallaan. Viime vuonna tähän aikaan puhuttiin runsaasti verotuksesta ja oikeasta kuntaveron tasosta. Palveluja tarjotaan ja kuntaveron merkitys kaupungin houkuttelevuudelle on veteen piirretty viiva.

Kaupunginhallituksessa herättivät runsaasti keskustelua henkilöstösäästöt, jotka pysyivät hallituksen puntarissa ennallaan. Noin 2,5 miljoonan euron henkilöstösäästöjä etsitään muun muassa eläköitymisten, lomautusten ja määräaikaisuuksien vähentämisen avulla.

Taloussuunnitelmassaan kaupunki hakee talouden tasapainoa, jonka tarkoituksena on kehittää kaupunkia ja sen elinvoimaa. Nyt arvioidaan, että kaupungin talous on alijäämäinen vielä vuonna 2022. Ylijäämäistä budjettia tavoitellaan vuonna 2023 ja se on hyvä tavoite.

Talous on tiukka, mutta samaan aikaan puhutaan onneksi myös investoinneista. Monet isot ja tärkeät hankkeet tuovat tullessaan tulevaisuutta ja uskoa siihen.

Kaupungin budjetin julkistamista voi seurata Keskipohjanmaan verkosta perjantaiaamuna kymmenestä lähtien.