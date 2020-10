Lukijan mielipide: Lohtajalaiset odottavat yhä seurakuntakotia

Lohtajan ev.lut. seurakunta liittyi Kokkolan seurakuntayhtymään kymmenisen vuotta sitten. Kaikki näytti lupaavalta. Toiminta ja tilat luvattiin pitää elävinä ja kunnossa. Kuinka kävikään! Kun seurakuntakoti purettiin huonon ilmanlaadun vuoksi, uusi luvattiin rakentaa pikimmiten.

Tilanne on nyt surkea seurakunnan toiminnan kannalta. Toki kirkko ja siunauskappeli ovat hyvässä kunnossa, mutta esimerkiksi muistotilaisuuksia täytyy pitää entisessä ravintolassa, navetassa ym. tiloissa. Eräskin vanhempi rouva sanoi, että hänen muistotilaisuuttaan ei sitten vietetä väistötilassa.

Lohtaja taitaa olla Suomessa ainut seurakunta, jolla ei ole omaa seurakuntakotia. Seurakuntaneuvoston jäsenet ovat peränneet vuosia rakentamisen alkamista. Rakennuspiirustukset ovat valmiit ja hyväksytyt sekä talon paikka kirkon vieressä. Myös lisämaata on hankittu vaikkapa parkkialueeksi. Kysymme oikeutetusti, mistä kiikastaa. Onko kaikki kiinni viranhaltijoista vai onko se vain pahaa tahtoa, että rakentaminen viivästyy?

Lohtajan seurakunnalle on tarjottu tiloja Osuuspankin talosta, jonka asiantuntijat ovat torpanneet kelvottomana rakennuksena. Nyt meille vuokrataan Lohtajan yli 120-vuotias puukoulu, ns. Lohtaja-talo. Talo on Museoviraston suojeluksessa ja nykyisin siinä on juhlapaikkoja 70 hengelle. Toteamme, että se on seurakunnan tarpeisiin liian pieni, epäsopiva liikuntarajoitteisille ja vanhuksille ja keittiö on täysin riittämätön. Ihmeellisintä on se, että Lohtajan seurakuntaneuvoston mielipidettä ei ole kuunneltu tässä lainkaan. Ainut oikea ratkaisu on rakentaa uusi tarkoitukseen sopiva seurakuntakoti lähelle kirkkoa.

Seurakuntayhtymä sai liittymisen ansiosta Lohtajalta yli 1200 hehtaaria hyvinhoidettua metsämaata. Sen arvo on miljoonia. Täällä on myös eletty visusti taloudessa. Tiedämme, että Lohtajan seurakunnan metsiä on myyty ja yhtymän talous on vakaa. Määräraha seurakuntakodin rakentamiseen on olemassa. Käsittääksemme tuolla summalla ja pienellä lisäpanostuksella asia tulee kuntoon.

Elävän seurakunnan toiminta on kiinni myös tiloista ja niiden käyttökelpoisuudesta. Tarvitaan tiloja työntekijöille, lapsi- ja nuorisotyölle, edelleen kuoroille, Kirkkomusiikkijuhlille ja pienimuotoisille konserteille jne.

Käsittääksemme nyt on oikea aika rakentaa ja investoida tulevaisuuteen. Lohtaja ei ole pelkkä nukkumalähiö. Haluamme pitää Lohtajan vireänä ja houkuttelevana paikkana tulevaisuudessakin.

Lohtajan seurakuntaneuvoston jäsenet

Taisto Hernesmaa

Heikki Niemi

Tuomo Ojala