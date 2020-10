Lukijan mielipide: Opojen työ on rautaa Keski-Pohjanmaalla

Kyllä sitä työtä on tehty opon toimesta ennenkin. Meidän työhönhän kuului myös kesätyöaikaa, jolloin yhteishakutulosten jälkeen tsekkasimme opiskeluun päässeet ja tavoitimme ne oppilaat, jotka eivät saaneet jatkopaikkaa ja keskustelimme ja mietimme näiden oppilaiden kanssa, mitä tehdään.

Olen joskus istunut ammattiopiston kansliassa ja kysellyt, mitä paikkoja vielä on vapaana ja myöhemminkin, kun on käynyt ilmi peruutuspaikat. Viimeisenkin oppilaan kohdalla olen tehnyt kaikkeni, ettei kukaan oppilaistani jäisi ilman opiskelupaikkaa. Kymppiluokka oli jonkun kohdalla tosi hyvä vaihtoehto myös.

Vuosiin mahtuu monenlaista kommervenkkiä, mutta opojen yhteistyö eri oppilaitosten välillä on todella mutkatonta ja siihen kehitettiin "Oppilaanohjauksen kehittämishanke", jolloin tiivistimme vielä yhteistyötä eri kouluasteiden välillä.

Ymmärrän valtion ja ministereiden tämän päivän ison huolen syrjäytymisvaarassa olevista, koska etelässä tuo asia on aivan eri mittakaavassa, kun siellä on niin paljon väkeä. Kyllä täällä periferiassa olemme tehneet paljon oikein jo pitkän aikaa ja tiivis yhteistyö on mielekästä.

Ei kukaan yksin pysty, vaan tarvitsemme yhteistyökumppanit rinnalle. Heitä ovat koulukuraattorit, terkkarit, erityisopet, joita koulujen opettajien lisäksi moniammatillisissa työryhmissä tavataan.

Helena Rantala,

opona 1979–2011