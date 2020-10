Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Viiniarvio

Castiglioni Chianti 2018, Italia, 13,89 €

Jotkut viinit ovat nuoruuden rakkaus kun niihin on törmännyt ja ihastunut jo edellisellä vuosituhannella. Italian toscanalainen Chianti on yksi sellainen. Ja tuottajista olen aina luottanut Frescobaldin ja Antinorin nimiin. Molempia löytyy myymälästä ja Frescobaldin Castiglioni Chianti on aika kohtuullisesti hinnoiteltu punaviini.

Sen tuoksu on hieman sulkeutunut, hapankirsikkainen ja kypsän puolukkainen. Nuori chianti on hyvin hapokasta, mutta tässä tuoksu antaa odottaa jo kypsyneempää makua kun viinillä on ikää jo pari vuotta.

Vaikka maku on edelleen selkeästi terävän happoinen, on mukana kypsähköä hapankirsikkaa ja karpaloa. Mutta marjaisuus jää jotenkin puolitiehen ja peittyy tanniinin alle. Karvaus on sen verran tylyä jälkimaussa, että nyt tarvitaan kunnon tomaattisoosi ja täyteläistä makua ruokaan, jotta viini avautuisi. Pastaa, sieniä, parmesaania ja viinin hedelmäisyys tulee vähän paremmin esiin. Silti tämä ei pääse valitettavasti lähellekään parempia chianteja, vaan jää jopa keskitasoa heikommaksi. Heikoin Frescobaldin punaviini, jota olen tähän mennessä maistanut. Aina ei onnistu maineikkaaltakaan tekijältä.