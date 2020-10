Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Lapsen ja nuoren hyvinvoinnilla on hintansa

Koulujen saama koronatuki ei ole ihan yksinkertanen asia kuten on saatu käytännössä todeta. Opetus- ja kulttuuriministeriön päätös myöntää koronatukia perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen menoihin on saanut monet kunnat arvioimaan, voidaanko opettajia ja varhaikasvatuksen työntekijöitä lainkaan lomauttaa. Koronatuen saamisen ehtona kun on, että kunta ei saa lomauttaa opettajia.

Opettajien ja varhaiskasvatuksen työntekijöiden lomauttamista on syytä arvioida tarkasti joka tapauksessa. Miten opetus ja lasten varhaiskasvatus järjestetään ja tavoitteista pidetään kiinni, jos lomautukset pyörivät. Yhtälö on huono ja jopa mahdoton.

Tuore esimerkki löytyy Kokkolasta, jossa säästösyistä pidetään yt-neuvottelut. Yhtenä keinona leikata henkilöstökustannuksia ovat lomautukset. Kaupunki linjaa kuitenkin, että tehtävillä säästöillä ei vaaranneta peruspalveluiden toimivuutta eikä valtion tukia ja avustuksia.

Jukon ja OAJ:n edustaja Timo Rajaniemi arvioi Keskipohjanmaassa, että keväällä etäopetuksessa jotkut oppilaat kärsivät muita enemmän etäopetuksesta. Opetusvelkaa on opettajien edustajan mukaan parsittava kokoon lisäresursseilla. Hänen mukaansa olisi suorastaan järkyttävää, jos keväistä velkaa lisättäisiin lomautuksilla.

Opettajia on lomautettu monessa kunnassa, mutta asiassa on menty myös toiseen suuntaan. Ylivieska lomautti opettajat ja palautti sen osan koronatuesta, jonka se katsoi liittyvän kaupungin toteuttamiin opetus- ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan lomautuksiin. Ylivieskan sivistysjohtaja Kai Perttu kertoo, että sitä koronatuen osuutta, jonka kaupunki käytti erityisopetuksen ja määräaikaisten palkkaamiseen, ei ole palautettu. Ylivieskassahan osa lomautuksista toteutettiin jo ennen kuin tiedettiin valtion tukien ehtoja.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On ihan ymmärrettävää, että lomautuksia suunnteltaessa halutaan olla tasapuolisia. Toimintaperiaatteen seuraukset vaikuttavat kuitenkin monella tavalla eivätkä seuraukset ole välttämättä tasapuolisia. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on huolehdittava inhimillisistä syistä ja jos se ei riitä, voi ajatella seurausten talousvaikutuksia. Lapsen hyvinvoinnilla on hintansa.