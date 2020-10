Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Tämä meidän maakuntamme on kaikkien maakuntien äiti ja isä – Alueen ihmisten puolustamiseen tarvitaan "välineitä" nykyaikanakin

Maakuntakeskustelu on jälleen leimahtanut lehden sivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Maakuntien määrästä keskustellaan aika ajoin ja sote-ratkaisuja sorvattaessa on piirretty jos jonkinlaisia malleja. Normi-ihminen on saattanut mennä jo ajat sitten sekaisin siitä, mikä on maakunta, mikä on sote- tai hyvinvointialue tai sairaanhoitopiiri. Lupaan tässä kirjoituksessa, että Keskipohjanmaa tulee kuvaamaan nämä asiat hyvin konkreettisesti tämän syksyn aikana.

Keski-Pohjanmaa on pieni 80 000 asukkaan maakunta, mutta nyt puhutaan tietysti hallinnollisesta maakunnasta. Mihin maakuntaan ihmiset arvioivat sydämessään kuuluvansa, onkin jo toinen juttu.

Kun maakuntaliiton verkkosivuilta lukee alueen mahdollisuuksista ja vahvuuksista, tulee sellainen olo, että voisimme olla vähemmän vaatimattomia.

Keski-Pohjanmaa muodostuu monesta menestystekijästä eikä lause ole höttöä tai pelkkää mielikuvien rakentelua. Keskipohjanmaa teki viime tiistaina jutun tavaraviennin kasvusta ja määrästä. Uutisessa kerrottiin, että alkuvuonna Keski-Pohjanmaan maakunnan yritysten vienti oli asukasta kohti Suomen suurinta ja vieläpä isolla erolla toiseksi tulleeseen Lappiin.

Jutun saamasta palautteesta ja sen ympärillä käytävästä some-keskustelusta voi päätellä, että ihmisillä on nälkää saada kuulla menestystarinoista ja onnistumisista.

Nyt kysytään muun muassa sitä, "kukas se kenet elättää". Ei ole syytä lietsoa pääkaupunkiseudun ja maakuntien vastakkainasettelua. Toki voi muistuttaa, että erilaista elinvoimaa on eri puolilla maata eivätkä maakunnat ole yksi yhtenäinen joukko.

Kannuksen keskustalainen kaupunginvaltuutettu Jaakko Mäki-Petäjä käynnisti maakuntakeskustelun mielipidekirjoituksellaan torstaina Keskipohjanmaassa. Hän kritisoi kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten näkemyksiä maakunnista. Hänen mukaan kristillisten puheenjohtaja Sari Essayahin ja perussuomalaisten Jussi Halla-ahon karttaharjoituksissa lakkautukseen päätyisi muun muassa Keski-Pohjanmaa yhdessä Kainuun kanssa.

Mäki-Petäjän kirjoituksen seurauksena on Keski-Pohjanmaan maakuntaa alettu puolustaa. Kirjoitukseen vastasivat myös kristillisten puheenjohtaja ja täkäläinen kansanedustaja Peter Östman lauantain lehdessä. Siinä todetaan, että puolue tukee nykyistä maakuntarakennetta ja Keski-Pohjanmaan maakunnan säilyttämistä. Sen sijasta Essayah ja Östman myöntävät, että suhtautuvat kriittisesti sote-uudistuksen ja maakuntarakenteen "koplaamiseen".

Millaisia ovat tulevaisuuden maakunnat ja mitkä niiden tehtävät ovat? Ei tästä ihan yksisuuntaista näkemystä ole hallituksen sisälläkään. Se on mielestäni selvää, että maakunnan ihmisten puolesta puhujia tarvitaan. Pieni maakunta ei ole automaattisesti heikkous, mutta toki voi herättää huolta, mikä sen kantokyky on.

Kulttuurinen maakunta alueineen Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan puolelta on monelle se todellinen oma maakunta. Ihmiset eivät elä pelkillä hallintoalueilla ja tunne omasta identiteetistä ei määräydy poliittisilla tai hallinnollisilla päätöksillä.

Tälläkin alueella on monia yrityksiä ja oppilaitoksia, jotka toimivat ylimaakunnallisesti. Keskipohjanmaata julkaiseva KPK Yhtiöt on yksi niistä. Yksi hyvä rajat ylittävä perinteinen hienous on maakuntaviesti, joka hiihdetään ensi tammikuussa Sievissä.

Meidän maakuntamme on kaikkien maakuntien äiti tai voi se olla isäkin.

