Lukijan mielipide: Oikeuksien puolustamisesta kunnianloukkaukseen

Kuntalaissa on säännös luottamushenkilön käyttäytymisestä (kuntalaki 69 §) – toiminnasta luottamustehtävässään. Sen mukaan luottamushenkilön tulee edistää kunnan ja sen asukkaiden parasta sekä toimia luottamustehtävässään arvokkaasti tehtävän edellyttämällä tavalla. Luottamushenkilön edellytetään kohtelevan asukkaita tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita asioissa, joissa esitetään parannusta ja edistetään laajemman ryhmän etua, halutaan nostaa esiin jonkin ajankohtainen asia tai ongelma sekä herättää päättäjiä kiinnittämään siihen huomion. Jokainen voi tehdä kantelun, jos kokee, että viranomainen tai muu julkista tehtävää hoitava on menetellyt virheellisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa.

Äitimme ja sadat adressin allekirjoittaneet halusivat vaikuttaa päätöksentekoon terveyskeskuksen vuodeosaston tulevaisuuden puolesta. Ikäihminen toimi kuten parhaaksi osaltaan ja taidoiltaan osasi. Ensin äitimme yritti adressilla vaikuttaa, sitten kuntalaisaloitteella – mikään näistä ei aiheuttanut vaikutusta päätöksentekijöihin.

Äitimme koki, että häntä ja adressin allekirjoittaneita petettiin asian kuulemisessa. Tämän vuoksi hän teki asian hoidosta kantelun. Äitimme tekemästä kantelusta tehtiin tutkintapyyntö poliisille.

Reisjärvi-lehdessä (6.5.2020) me allekirjoittaneet kysyimme: miksi äitiämme vastaan tehtiin poliisille tutkintapyyntö kunnianloukkauksesta? Emme halunneet asiaa enempää puida mediassa. Asian olisi voitu sopia anteeksipyytäen äidiltämme – julkisesti tai yksityisesti: tätä ei ole tapahtunut. Toisaalta äitimme saa yhä yhteydenottoja, mistä tässä asiassa on oikeastaan kysymys.

Näistä syistä haluamme korjata äitimme maineen. Julkaisemme Oulun poliisilaitoksen tutkinnan päätöksen (9.3.2020), jonka mukaan asiassa ei ole syytä epäillä rikosta eikä esitutkintaa ei toimiteta. Päätöstä ei ole määrätty salassa pidettäväksi ja sen julkaisemiseen meillä on äitimme lupa.

”Jouni Tilli on tehnyt tutkintapyynnön kunnianloukkauksesta koskien Maija Torvikosken hänestä apulaisoikeuskanslerille tekemää kantelua. Kantelussa on väitetty Tillin puhuneen kunnianhallituksen puheenjohtajana julkisessa tilaisuudessa ilkeään sävyyn pirun apulaisista ja painostaneen puheenvuorollaan jäseniä päättämään asia mahdollisimman pian. Tillin mukaan kantelussa esitetyt väitteet ovat perättömiä ja Tilli on kokenut ne kunniaansa loukkaavina.”

Anne Lyytinen ja Juha Torvikoski