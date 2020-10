Jouni Tillin vastine Anne Lyytisen ja Juha Torvikosken mielipidekirjoitukseen

Anne Lyytinen ja Juha Torvikoski ovat katsoneet asiakseen käsitellä (KP 25.10.) vuosi sitten tekemääni tutkintapyyntöä. Tein aikoinaan tutkintapyynnön Maija Torvikosken apulaisoikeuskanslerille tekemän kantelun sisältämien väitteiden vuoksi, en kantelusta sinänsä. Sen tekemiseen hänellä on laillinen oikeus. Torvikoski esitti kantelussaan muun muassa, että olisin painostanut muita päättäjiä ja että päättäminen ei tämän vuoksi olisi ollut vapaaehtoista. Mielestäni kyse ei ollut tavanomaisesta poliittisesta kritiikistä, vaan väärän tiedon antamisesta apulaisoikeuskanslerille kantelun tueksi. Olin myös hämmentynyt, että Torvikosken kantelussa suuhuni laitettiin sanoja, joita en ollut Reisjärven vuodeosastoa koskevassa tiedotustilaisuudessa käyttänyt, vaikka Torvikoski oli itse paikalla kyseisessä tilaisuudessa. Mahdollisia väärinymmärryksiä olen osaltani pahoitellut julkisesti joulukuussa 2018. Tutkintapyynnölleni oli selkeät perusteet, joiden takana seison edelleen.

On myös syytä huomioida, että tutkintapyyntö on tehty yksityishenkilönä, kuten Anne Lyytisen ja Juha Torvikosken tiedusteluihin Reisjärvi-lehdessä on aikanaan vastattu. Jos asiaa ei haluttu puida mediassa tai oltiin huolissaan mainehaitoista, niin miksi siitä on toistuvasti tiedusteltu julkisuudessa? Miksi minulta ei ole tultu suoraan kysymään? Julkisuuteen asian nostivat alun perinkin nimenomaan Anne Lyytinen ja Juha Torvikoski, en minä. Yleensä tällaisessa taustalla ovat poliittiset motiivit, ei aito halu selvittää asia.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

On erikoista, että nyt vaaditaan julkisesti anteeksipyyntöä laillisten oikeuksien käyttämisestä. Ilmeisesti Torvikosken ja hänen jälkikasvunsa näkemyksen mukaan muille ei suoda samoja oikeuksia kuin heille tai niiden käyttöä täytyy pyydellä anteeksi.

Lopuksi todettakoon, että kanteluun antamassaan ratkaisussa apulaisoikeuskansleri ei löytänyt mitään moitittavaa Reisjärven kunnan toiminnassa liittyen Maija Torvikosken aloitteiden tai adressin käsittelyyn.

Lue alkuperäinen mielipidekirjoitus:

Lukijan mielipide: Oikeuksien puolustamisesta kunnianloukkaukseen