Soiten alueella on todettu viikonlopun aikana kaksi uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät aikaisempiin tartuntaketjuihin, ja tartunnan saaneet olivat jo ennestään karanteenissa. Tartuntoihin ei liity uusia altistumisia.

Tartuntoja on Soiten alueella todettu nyt yhteensä 85.

Soiten alueella suositellaan edelleen etätyön hyödyntämistä, mikäli se on mahdollista. Kasvomaskisuositus on ennallaan. Maskin käyttöä suositellaan yli 15-vuotiaille muun muassa julkisissa tiloissa, julkisessa liikenteessä sekä tilanteissa, joissa turvavälien pitäminen on mahdotonta.

Lieväoireisenakin suositellaan koronatestiin hakeutumista.