Kokkola on vihdoin saamassa oman uljaan näkötornin kaikkien hämmästykseksi takapihalta yläilmoihin kurkottavana, joka näkyy ja josta näkyy niin kauas kuin silmä kantaa. Tosin vain ylimmistä kerroksista, muut asukkaat saavat tyytyä toinen toistaan alempiin tai hakeutua muihin kaupungin siluetin ylittäviin kerrostaloihin.

Mutta kuinka kauas kodin ulkopuolelle olisi nähtävä? Vanhasta vesitornista näkyy kirkkaalla säällä Kälviän vesitorni ja Pietarsaaren Leppäluodon tehtaan piiput. Olisipa Pikiruukin tornitalon ylin kerros tai osa varattu esimerkiksi Kokkolan matkailun käyttöön, vaikka rakentamatta taivaita tavoittelevat tornitalot jäisivät kotomaisemissa ilman huikean näköalan markkina arvoa ja kuviteltua imagoa.

Onni suosii rohkeaa ja kolmas kerta toden sanoo. Atomon kortteliin suunniteltu ja Valtuuston hyväksymä viisitoista kerroksinen tornitalo oli keskustan yleiskaavan vastainen, ja Suntin suun tornitalo (14 krs) kaatui kaupunkilaisten vastustukseen. Hyytiäisen lahjoitus maahan kaavaillut korkeat kerrostalot jäivät niin ikään toteutumatta 1970-luvulla. Samoin siirtolapuutarhan kerrostalot 60-luvulla ja myöhemmin vanhan raviradan.

Mutta ei pidä kuvitella että tornitalojen ja ylipäänsä korkeiden kerrostalojen aika olisi ohi enempää Vanhansatamanlahdella kuin keskustassa. Pikemminkin päinvastoin. Kokkolassa vallitsee suuruuden anatomia. Rakentaminen ja kaavoitus on täysin grynderien ja konsulttifirmojen käsissä rukkasinaan omat arkkitehtitoimistot.

Rakentamisen tarve on hirmuinen, ei siitä mihinkään pääse. Tarve vain kasvattaa tarvetta. Mikään ei näytä riittävän kaupungin yltiöpäisille suunnittelijoille ja kellokkaille. Tarvetta on aina perusteltu samoin argumentein.

Päättäjät ovat samassa veneessä joukon jatkona suuruuden ihannoinnissa ikään kuin nykyinen meno voisi jatkua todellisesta tarpeesta riippumatta. Kokkola elää illuusioiden varassa, olipa brändi mikä hyvänsä.

Mutta mikä tornitaloissa houkuttaa ja vetää puoleensa asumismuotona, vaikkei upeinkaan näköala korvaa viihtyisää asuinympäristöä. Sitä paitsi tornitalo on hyvin epäkäytännöllinen asumismuoto hissi elämää myöten, eikä paloturvallisuuskaan vakuuta kahdeksaa kerrosta enempää jo siinäkin on omat norminsa. Kaupunkikuvallisesti korkea tornitalo on erittäin arveluttavat Kokkolan kokoisessa kaupungissa. Voi vain kuvitella ja kauhistella, miltä mitoitukseltaan täysin sopimaton Pikiruukin kaltainen (12 krs) tornitalo näyttäisin Atomon korttelissa. On aivan eri asia katsoa tornitaloa kaukaa mereltä kuin lähietäisyydeltä.

Kokkolassa on muutenkin nähtävissä sovittamattomia ristiriitoja perinteisen omakotiasutuksen ja korkeiden kerrostalojen välillä. Paitsi viihtyvyydestä kyse on arvon menettämisestä.

Jos jossain korkea tornitalo on sijainniltaan perusteltavissa niin miksei Pikiruukin kallioilla (tai mitä kallioista on enää jäljellä), mutta yksi pitäisi riittää. Useampi tornitalo ei tila vaikutelmaltaan ole sopusointuinen Kokkolan tyylikkäimmällä kerrostaloalueella kauniine ympäristöineen.

Kalevi Rahkola