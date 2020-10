Öjalainen Sami Kortell lauloi itsensä jatkoon All Together Now Suomi -ohjelmassa – musiikki on auttanut häntä itseään vaikeissa elämänvaiheissa



1 Sami Kortell pitää esiintymisestä. All Together Now Suomi -ohjelmassa hän sai tehdä sitä isolla estradilla. Jaakko Kahilaniemi/Nelonen Media Previous Next

Öjalainen Sami Kortell nähtiin viime lauantaina Nelosen uudessa musiikkiviihdeohjelmassa isolla estradilla. Hän lauloi All Together Now Suomi -ohjelmassa ja onnistui saamaan paikan jatkoon.