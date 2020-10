Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolassa asuu yli 1500 "urbia"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Kokkolan keskustan kahvilavalikoima on täydentynyt uusilla kahviloilla (Keskipohjanmaa 26.10). Keskustassa on nyt 50 paikkaa, jossa voi istua ja syödä. Kesällä oli käytössä 28 terassia, joista osa on ympärivuotisia terasseja

Ulkona syöminen ja kahviloissa hengailu ovat elämyksiä, jotka liittyvät olennaisesti kaupunkilaiseen elämäntyyliin.

Ravintoloiden ja kahviloiden suhteellinen osuus suomalaisten kaupunkien keskustoissa on lisääntynyt ja kivijalkakauppojen määrä on vähentynyt, näin myös Kokkolassa.

Koronakriisi hiljensi suomalaisten kaupunkien keskustoja ja horjutti niiden elinvoimaa, kertoo kaupunkeja koskeva elinvoimalaskenta viime keväältä.

Kokkolan keskustan elinvoima on laskenut vuoden aikana 7,6 prosentilla. Edellisenä vuonna laskua oli reilut 5 prosenttia.

Suomalaiskaupunkien elinvoimalukujen keskiarvo on -4,30 eli kehitys on ollut miinusmerkkinen useimmissa kaupungeissa. Elinvoimalukujen vertailuun osallistui tänä vuonna 35 kaupunkia.

Elinvoimaluvun laskusta huolimatta Kokkolassa on elävän kaupungin merkkejä. Uutta rakennetaan ja koko ajan tapahtuu. Kokkolaan on tullut viime aikoina 15 uutta kivijalkakauppaa ja 8 liiketilaa on saanut uudet omistajat. Kolme yritystä on muuttanut nykyaikaisempiin tiloihin ja vain neljä yritystä on lopettanut toimintansa.

Kokkola on yhä vahva maakuntakeskus, jonka keskustassa on 400 katutasossa olevaa liikettä. Muilla kauppa-alueilla (Mesilä, Heinola ja Indola) on noin 250 liikettä.

Tänä vuonna keskustaa on koristeltu jättikukkaruukuilla, viidellä valotaideteoksella ja Rantakadun nykyaikaistaminen on aloitettu. Rantakadun puiden ympärille on saatu pyöreitä puupenkkejä ja Espresso Housen uusin terassi komistaa Rantakatua.

Kokkolan keskusta ei ole kuitenkaan vielä valmis. Lähivuosina keskustaan on tulossa lähes 400 uutta kerrostaloasuntoa. Keskustassa asuu tällä hetkellä ainakin 1500 "urbia", joka on Elävät Kaupunkikeskustat ry:n käyttämä nimitys urbaania henkilöstä, joka pärjäisi ilman autoakin. Heidän määrän oletetaan kasvavan lähivuosina yli 1000 uudella keskusta-asukkaalla.

Pietarsaari on menestynyt elinvoimavertailussa aina mainiosti ja otti kärkipaikan kolme vuotta sitten.

Pietarsaaressa on vahva kaupunkikulttuuri ja lauantaita painottavaa kuluttajakäyttäytymistä. Ruotsinkielisen alueen palvelukulttuuri näkyy siinä, että parturi-kampaajatkin pitävät ovet auki lauantaisin. Pietarsaaressa on myös kaupunkimainen keskusta. Se on kokoaan suurempi kaupunki.

Pietarsaari on elinvoimainen alue talous- ja työllisyyskehityksen näkökulmasta, mutta väestönkehitykseen ja vetovoimaan liittyvä kehitys on heikompaa.

Koronan aikana kauppojen kävijämäärät tippuneet, mutta kauppiaiden näkökulmasta katsottuna korona on tuonut myönteisiäkin ilmiöitä. Ne, jotka tulevat kaupoille, tulevat ostamaan. Oleskelijat ja hypistelijät ovat poissa.

Myyjillä on enemmän aikaa palvella ostavia asiakkaita ja tämä näkyy asiakastyytyväisyyskyselyissä.