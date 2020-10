Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

– KIP:n yritykset ovat panostaneet aina turvallisuuteen, mutta olennaista on lisäksi alueen toimijoiden ja viranomaisten yhteistyö. Kaikki ymmärtävät sen, että kukaan ei pärjää yksin, ja että me emme ole täällä yksin. Viisaus ei myöskään asu yhdessä päässä. Siksi jaamme koko ajan turvallisuutta parantavaa tietoa ja käytäntöjä. Iso apu on myös globaalisti laajasta yhteistyöverkostostamme, sanoo KIP Servicen turvallisuuspäällikkö Jussi Lång.

Hälytyksen sattuessa teollisuuspalokunta toimii Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen johtokeskuksen alaisuudessa. Teollisuuspalokunta on suurteollisuusalueella lähin ja nopein yksikkö, joka aloittaa toimenpiteet ensimmäisenä.

– Päästyämme kohteeseen välitämme tilannearvion pelastuslaitoksen johtokeskukselle ja sitä kautta paikalle saapuville pelastuslaitoksen yksiköille, sekä onnettomuustyypistä riippuen ryhdymme tarvittaviin pelastus- ja sammutustehtäviin, kertoo teollisuuspalomestari Jouni Korkeaniemi.

Pelastuslaitosta auttaa myös se, että he saavat tiedon aiheettomista automaattihälytyksistä suoraan teollisuuspalokunnalta.

Sen lisäksi, että teollisuuspalokunnan ansiosta vasteaika lyhenee, alueen oma palokunta tuntee suurteollisuusalueen ja siellä toimivien tehtaiden erityispiirteet.

– Kemikaalien ja raskaan kaluston takia täällä riskit painottuvat eri tavalla kuin aitojen ulkopuolella. Soiten kanssa meillä on lisäksi sopimus ensivastetehtävistä, eli tehdaspalokunta menee paikalle niissäkin tapauksissa, Korkeaniemi jatkaa.

Hälytystehtävissä teollisuuspalokunnalla on käytössään muun muassa kaksi sammutusyksikköä, eli kansan kielellä paloautoa.

Sammutusyksiköistä toinen on varusteltu kaikkia onnettomuustilanteita varten, ja toisessa on enemmän erityiskalustoa, joka on tarkoitettu muun muassa öljyntorjuntaan ja vaarallisten aineiden käsittelyyn.

Teollisuuspalokunnan kalustoa huoltamassa Pekka Lehto, Tommi Herlevi, Harri Pulkkinen ja Jouni Korkeaniemi. Jorma Uusitalo

Teollisuuspalokunnan laaja koulutustarjonta on Korkeaniemen mukaan monelle yllätys. Koska palokunnan henkilöstöä on paikalle ympäri vuorokauden, ja koska teollisuuslaitoksetkin ovat käynnissä koko ajan, esimerkiksi paineilmalaitteiden käyttökoulutus voidaan järjestää yövuorolaisille tehtaan valvomossa.

– Hätäensiapukoulutus, Virve-päätelaitteiden käyttökoulutukset, korkealla työskentelyn koulutukset ja alkusammutuksen AS-1-koulutukset. Jos tehtailla on omia vuoropalomiehiä, koulutamme heitäkin ja järjestämme harjoituksia, Korkeaniemi luettelee esimerkkejä tehdaspalokunnan pitämistä koulutuksista, joita se tuottaa myös KIP Academylle.

Esimerkiksi tehtaiden huoltoseisokkien aikana tehdaspalokuntaa tarvitaan usein palovartiointiin, ja yhdessä tehtaiden kanssa tehtävä riskiarvioinnit ovat osa ennaltaehkäisevää turvallisuustyötä. Viime vuonna teollisuuspalokunta laajensi palveluitaan sammutinhuoltoon.

– Kouluttamalla ja konsultoimalla on saatu hyviä tuloksia. Riskienhallintaa tehdään sillä periaatteella, että vuositasolla hälytyksiä olisi pyöreä nolla.

Suurteollisuusalue on toimintaympäristö, joka muuttuu koko ajan. Se haastaa myös 12-henkisen teollisuuspalokunnan.

– Teollisuuspalokunnan pitää tuntea sekä alueturvallisuuteen liittyvät asiat että tehtaiden erityisriskit. Koulutamme koko ajan työntekijöitämme sen mukaan, mitä asiakkaiden tarpeet edellyttävät, Korkeaniemi kertoo.

– Meille tärkeintä on se, että kaikki pääsevät töiden jälkeen terveinä kotiin. Turvallisuus lähtee hyvin arkisista asioista, kuten tähän aikaan vuodesta siitä, että polkupyörien etu- ja takavalot ovat kunnossa.