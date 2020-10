Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Ennen kuin Kokkolan satamaan saapunut raaka-aine matkaa takaisin maailmalle jalostettuina tuotteina, raaka-aineet käyvät läpi monenlaisia vaiheita.

Raaka-aineketjun alkupäässä toimiva Koukkukuljetus muun muassa purkaa raaka-ainekontteja, ottaa näytteitä raaka-aineista ja varastoi niitä sekä siirtää raaka-aineita tehtaiden prosesseihin.

Petri Huhtala Koukkukuljetukselta selventää olosuhteita:

– Näytteidenotto on fyysisesti erittäin raskasta. Sitä on tehty käsityönä erikoisporalla, joka painaa lähes 10 kiloa ja jonka näytteenottoterä on 1,5 metriä pitkä. Päivässä raaka-aineita sisältäviin suursäkkeihin tehdään satoja pistoja, ja talvisin haittana on usein liukkaus ja kesällä pöly ja kuumuus.

Koska työtä tehtiin hankalissa oloissa, sattui myös työtapaturmia.

– Kehitämme työturvallisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa ja totesimme, että näytteenottoon on lähdettävä hakemaan parempaa keinoa.

Centria-ammattikorkeakoululla sattui olemaan käynnissä robotisaatioon liittyviä kehityshankkeita. Centria aloitti esimerkiks viime vuoden alussa Tampereen yliopiston vetämässä nelivuotisessa Trinity-hankkeessa, joka kehittää roboteille ja ihmiselle aiempaa ketterämpää ja läheisempää työskentelysuhdetta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Robottitutkimusta on tehty Centrialla ennenkin.

Koukkukuljetukselle Centria oli entuudestaan tuttu yhteistyökumppani.

– Totesimme, että miksi emme korvaisi fyysisesti vaativaa työtä robotiikalla, jolloin meidän työntekijät pääsevät tekemään turvallisempia hommia, uuden ratkaisun kehittämiseen osallistunut Huhtala jatkaa.

– Robotiikan ansiosta näytteenotto sujuu työturvallisesti ja työhygieniakin parani, sanovat Koukkukuljetuksen Petri Huhtala ja Petteri Jukkola. Jorma Uusitalo

Robotin valmistajaksi, samoin kuin robotin ympärille rakennetun fyysisen ympäristön eli solun toimittajaksi löytyivät kotimaiset yritykset lähialueelta. Matkan varrella projekti laajeni kattamaan robotin lisäksi muun muassa raaka-aineiden kuljettimet ja siihen liittyvän automaation sekä varaston hallintaan tarkoitetun järjestelmän.

Solu toteutettiin niin, että se on siirrettävissä, ja robotilla voidaan ottaa näytteitä erilaisista raaka-aineista. Kaikkinensa investoinnin arvo nousi Huhtalan mukaan useampaan sataan tuhanteen euroon.

Robotiikan avulla ovat parantuneet paitsi työturvallisuus ja työhygienia, myös näyttöönotto itsessään. Se on nyt enemmän standardisoitua kuin aiemmin käsityönä tehtynä.

– On tärkeää, että asiakkaiden raaka-aineista otetaan näytteitä oikea määrä oikeista paikoista. Digitalisaation avulla eri lähteistä tulevaa tietoa pystytään keräämään ja jalostaman paljon tehokkaammin moniin tarpeisiin, esimerkiksi tilankäytön optimointiin, kertoo Koukkukuljetuksen toimitusjohtaja Petteri Jukkola.

Kun puhutaan näytteidenotosta, Koukkukuljetuksen roolina on olla myös ulkopuolinen taho varmistamassa, että ostaja saa sellaista raaka-ainetta kuin on tilannut.

– Usein ajatellaan, että meidän työtä on ainoastaan nostaa kurottajalla kontit laivasta ja tyhjentää ne. Todellisuudessa osallistumme hyvin laajasti suurteollisuusalueella tapahtuvaan raaka-ainelogistiikkaan ja materiaalien käsittelyyn, Jukkola sanoo.

Koukkukuljetus on hoitanut suurteollisuusalueen sisäistä logistiikkaa vuodesta 1982. Yhtiö liikevaihto on noin 9 miljoonaa euroa ja se työllistää KIP:n alueella noin 70 henkilöä.

Koukkukuljetus operoi myös muun muassa Kokkolan Energian voimalaitosten polttoainekentällä, tuottaa satamassa ahtauspalveluita sekä hoitaa tuotannossa syntyvien erilaisten sivuvirtojen käsittelyä.