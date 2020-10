GBK pelaa ilman yleisöä keskiviikon kotipelinsä miesten Kakkosessa

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Vaikeutuneen koronatilanteen vuoksi GBK pelaa keskiviikon miesten Kakkosen kotipelinsä ilman yleisöä. Ottelu Vaasan IFK:ta vastaan pelataan Santahaan tekonurmella.

– Tässä tilanteessa katsoimme järkevimmäksi vaihtoehdoksi pelata ilman yleisöä. Yritämme tälläkin keinolla edesauttaa sitä, että saamme vietyä sarjakauden loppuun, GBK:n toimistonhoitaja Fred Källström kertoo.

Keskiviikon peli on GBK:n kauden viimeinen kotipeli. Molemmilla joukkueilla on ottelussa vielä sarjapaikan suhteen panosta. GBK on tällä hetkellä putoamisviivan paremmalla puolella viisi pistettä VIFK:n edellä. GBK:lla on jäljellä vielä kaksi peliä, VIFK:lla kolme.

Kotivoitto varmistaisi teoriassakin GBK:n sarjapaikan. Tasapelikin olisi hyvä tulos säilymisen kannalta.

Joukkueet kohtaavat nyt kolmannen kerran tällä kaudella. Kokkolassa GBK voitti 8–0, Vaasassa puolestaan IFK 1–0.

Mikäli otteluohjelman mukaan pystytään etenemään, GBK kohtaa Kakkosen päätöskierroksella 7. marraskuuta Kokkolassa JJK:n.