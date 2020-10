Aina vaalien alla kaikissa maissa jossa demokratiaa arvostetaan, myös Suomessa kehotetaan kansalaisia äänestämään. Sanotaan, että vain äänestämällä voit vaikuttaa. Ehkä näin.

On kuitenkin eräs tärkeä, mahdollisesti jopa tärkein vaali jossa mm. suomalaisilla ei ole edes äänioikeutta. Tämä vaali pidetään aina marraskuun alussa tiistaisin neljän uuden välein. Myös tänä vuonna. Nimittäin Yhdysvaltain presidentinvaali. Myös Suomessa asuu äänioikeutettuja Yhdysvaltojen kansalaisia, mutta silti on suurin osa täällä kuten mainittu ilman äänioikeutta.

Silti on vuosikymmenien saatossa tullut tunne, että suomalainen media muuttuu aina demokraattien vaalitoimistoksi. Näin siitä huolimatta, että usein on republikaani presidentti ollut meille edullisempi. Niin tai näin lepää tuolla kaukana Kaliforniassa viimeistä untaan mies jolle miljoonien eurooppalaisten, myös suomalaisten on syytä olla kiitollinen. Tämä mies on Ronald Wilson Reagan. Yhdysvaltain neljänkymmenes presidentti.

Suomi säilytti itsenäisyytensä suurin uhrauksin talvi- ja jatkosodassa. Silti ei jättänyt meitä Neuvostoliitto täysin rauhaan. Olihan sen tavoitteena maailmanlaajuinen kommunistivallankumous. Se pakotti maamme tekemään kanssaan YYA-sopimuksen, jonka avulla saattoi kontrolloida kehitystä. Ja näin se saattoi pikkuhiljaa kiristää otettaan meidän ulko ja myös sisäpolitiikan hoitoon.

Vietin nuoruuden seitsemänkymmentäluvulla, jolloin kyseisen valtion ote maasta oli luja. Suomi halusi olla puolueeton Pohjoismaa, mutta naapuri näki asian toisin. Puhuttiin jopa yhteisistä sotaharjoituksista. Ahdistus oli välillä suuri ja koskettava.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ei liene ihme, että ikäluokastani tuli ns. kostea sukupolvi. Kun sitten vaihtui vuosikymmen toiseen, nousivat kansamme suojelusenkelit siivilleen ja lensivät yli Atlanttin.

Oli jälleen USA:n presidentin vaalit. Ja valituksi tuli republikaani Ronald Reagan. Hänen ajatuksensa oli että, koska röyhkimykset ymmärtävät vain omaa kieltään, täytyi Neuvostoliitolle tehdä selväksi, että se tulee häviämään asevarustelukilvan. Ja näin se saapuu sovinnollisena neuvottelupöytään. Kuten myös tapahtui.

Reaganin valinnan vaikutus näkyi pian myös Suomessa. Onhan suurvaltakilpailu myös propagandasotaa. Niin saimme käydä oman presidentinvaalin rauhassa naapurin siihen liikaa puuttumatta. Ei haluttu antaa Valkoisen talon uudelle isännälle propaganda-asetta.

Joka tapauksessa vuosikymmenen jälleen vaihtuessa Neuvostoliitto romahti, Itä-Eurooppa vapautui ja myös Suomi saattoi sanoa irti meitä sitoneen YYA:an.

Hieman myöhemmin liityimme Euroopan Unioniin. Saimme ensi kertaa itse päättää ulkopoliittisesta asemastamme.

Kun olin lapsi opetettiin meille ajanhengessä että Lenin antoi lahjaksi Suomelle itsenäisyyden. Niin, on sitten kilttiä Lenin-setää muistettu maassamme monin tavoin. Aina nimi museosta alkaen. Eikö tasapuolisuuden nimissä voisi muistaa myös Ronald Reagania sen pelastajana. Olisiko vaikka patsas paikallaan? Kuka tekisi aloitteen? Vaikka eduskunnassa. Kansanedustajat.

Kari Nivala

KANNUS