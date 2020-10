"Trumpia auttaa enää sisäsuoran veto" – vaalianalyytikko kuvaa presidentin mahdollisuuksia voittoon uhkapelurin pokeritermillä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pokerin pelaajalle inside straight eli sisäsuoran veto ei ole suositeltava tavoite. Käden laskennallinen todennäköisyys on vain yhdeksän kertaa sadasta. Rahojaan ei kannata laittaa likoon, sillä onnistumiseen tarvitaan taidon lisäksi onnea. Sitä presidentti Donald Trumpilla on ollut elämässään.

Näihin aikoihin vuonna 2016 analyytikot lukivat galluptuloksia ja laativat ennusteita niin, että demokraattien Hillary Clintonista oli todennäköisesti tulossa Yhdysvalloille ensimmäinen naispresidentti.

Pitkäaikainen politiikan journalisti ja gallupien tulkitsija Rick Dunham tukeutui Lännen Median haastattelussa tietoon, että Clinton oli valtakunnallisissa mielipidemittauksissa 2–4 prosenttiyksikköä edellä suurisuista vastustajaansa, tosi-tv-tähti Trumpia.

– Valtakunnalliset kyselyt osuivat liki oikeaan, sillä Clintonhan sai yhteensä enemmän ääniä. Nimenomaan osavaltiokohtaiset gallupit olivat syynä virheeseen, Dunham sanoo.

Tällä kertaa Valkoisen talon pitkäaikainen tarkkailija miettii, onko mielipidemittauksiin perustuvissa ennusteissa painotettu jo ylikin Trumpin oletettua piilokannatusta. Tuleeko vuorostaan aliarvioiduksi Trump-vastaisten kasvanut äänestysinto?

Osavaltiokohtaisia mielipidemittauksia on nyt tehty selvästi aiempaa enemmän, ja kaikki niiden kertoma näyttäisi viittaavan vielä viimekertaista selvemmin demokraattiehdokkaan voittoon ja Trumpin tappioon.

Dunham on käynyt läpi kiikun kaakun olevien osavaltioiden tilanteen. Sen perusteella analyysi on, että Joe Biden voittaa suurella todennäköisyydellä. Juuri nyt valitsijamäärässä ero olisi jopa kohtalaisen selvä.

Mutta sitten tulee viimekertaisen järkytyksen tuoma mutta. Harva enää uskaltaa ennustaa.

Dunham muistaa neljä vuotta sitten ottaneensa huomioon, että Trump oli kuronut Clintonin etumatkaa kiinni noin kahdessa kolmasosassa tärkeistä väestöryhmistä. Yllätyksenä hänelle tuli se, että Trump rohmusi teolliset vaa'ankieliosavaltiot Ohion, Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin.

– En odottanut hänen voittavan niitä kaikkia, ainoastaan Ohion. Olin siinä väärässä, mutta Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa oli puutteellista mielipidemittausta.

Tällä kertaa gallupeista ei ole puutetta. Dunham sukeltaa osavaltiokohtaisiin tilastoihin ja selittää, miksi Trumpin voittoon tarvittaisiin pokerikielellä sanottuna sisäsuoran veto. Sellaisessa neljä korttia asettuu suoraksi niin, että keskeltä puuttuu yksi. Tarvitaan todella onnekas peluri.

– Trump voi voittaa Ohion, mutta Michigan on jo menetetty, ja Pennsylvania ja Wisconsin saattavat olla hänen ulottumattomissaan, ellei tilanne tiukkene merkittävästi ensi viikolla. Tässä vaiheessa sanoisin, että Minnesota voi mennä tiukemmalle kuin Wisconsin tai Pennsylvania.

Joe Biden on vahvoilla presidentinvaalien ollessa enää viikon päässä. Floridassa Biden saattaa viedä voiton Trumpilta. Kannattajat tukivat Bidenia ja varapresidenttiehdokas Kamala Harrisia Pohjois-Miamissa. epa08771586

– Se, että Iowa ja Ohio ovat tasaisia, on Trumpille kamalaa. Lisäksi hän on ollut pari kuukautta niukasti perässä Pohjois-Carolinassa ja Floridassa, ja on tilastotasapelissä Georgiassa. Hän on kevyesti alamaissa Arizonassa, ja Texasissa gallupit menevät molempiin suuntiin, Dunham sanoo.

– Trump tarvitsee voiton kaikista näistä osavaltioista. Jos hän häviää Texasin, vaali on ohi. Jos hän häviää Arizonan, hän tarvitsee voiton Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa.

Dunhamin mielestä Trump voi vetää hihastaan tarvittavat ässät, mutta niitä on oltava monta. Virheisiin ei ole varaa.

– Trumpin paras mahdollisuus on pitää kiinni Pennsylvaniasta ja kahmia kaikki muut ei-keskiläntiset osavaltiot, jotka ovat vielä otettavissa. Se on mahdollista, teoriassa, mutta ei ilman, että valtakunnan tasolla dynamiikka muuttuu.

– Näen pieniä Trump-myönteisiä muutoksia Ohiossa ja Floridassa, mutta en muissa osavaltioissa. Äänestysinnon lannistaminen voisi auttaa Trumpia Texasissa, Georgiassa, Pohjois-Carolinassa, Floridassa ja Wisconsinissa. Silti uskon, että hänen on vaikea voittaa niitä kaikkia.

Osavaltioissa kannatusennusteita tekevät tutkijat ovat muokanneet metodeitaan, jotta viime kerralla katveeseen jäänyt Trumpin kannatus ei tulisi yllätyksenä. Kyselyjä myös tehdään paljon enemmän.

– Neljä vuotta sitten Wisconsin-gallupeita ei melkein ollut, joten oli vaikea nähdä yleisen mielipiteen peruslinjaa saati muutosta ajan mittaan. Tänä vuonna vaa'ankieliosavaltioista tuntuu tulevan gallup tai kaksi päivässä. Jotkut ovat hyviä, jotkut eivät. Mutta ainakin informaatiota on tarpeeksi, jotta fiksulla toimittajalla tai akateemisella analyytikolla on mahdollisuus saada selko.

Kun vaalipäivään 3. marraskuuta on enää viikko, Trump ja Biden kiertävät maata väsymättä.

Valtakunnallisissa gallupeissa perässä oleva Trump kampanjoi tiistaina kolmessa mahdollisen jatkokauden kannalta keskeisessä osavaltiossa: Michiganissa, Wisconsinissa ja Nebraskassa.

Biden matkusti republikaanilinnakkeena pidettyyn Georgiaan, mitä pidetään optimismin merkkinä. Georgian osavaltion valitsijat eivät ole menneet demokraattiehdokkaalle kertaakaan vuoden 1992 jälkeen. Nyt kisasta on gallupien mukaan tulossa tasainen.

Ex-presidentti Barack Obama kampanjoi Bidenin puolesta Floridassa, jota ilman vaaleja on ollut vaikea voittaa.

Kaikkiaan yli 64 miljoonaa ääntä oli jo annettu, mikä lähestyy puolta vuoden 2016 kokonaisäänimäärästä, kertoi Floridan yliopiston vaaliprojekti. Ennakkoäänestyksen suosiota ja samalla yllätyksen mahdollisuutta kasvattaa koronapandemia, joka on Yhdysvalloissa surmannut yli 225 000 ihmistä.

Dunham on lukenut historiansa ja sanoo, että vain kahdesti presidenttiehdokas on noussut voittoon oltuaan näin paljon jäljessä näin lähellä vaalipäivää. Modernin Amerikan järkytykset johtuivat kummallakin kerralla, 1948 ja 2016, median vääristä galluptulkinnoista.

Vuonna 1948 gallupit lopetettiin useita viikkoja etuajassa ja Harry Truman kiri vahvasti. Neljä vuotta sitten Trump nousi lopussa, ja kansallisen tason gallupeissa oli lopulta vain lievästi ylimyönteisyyttä Clintonille. Osavaltiogallupit jättivät näkyvistä Pennsylvanian, Michiganin ja Wisconsinin.

Amerikkalainen journalisti ja professori Rick Dunham arvioi Lännen Median haastattelussa, että neljän vuoden takainen gallupien tulkintavirhe ei toistu. Jos vaalit olisivat nyt, Biden voittaisi selvästi myös valitsijamäärässä. Matti Posio

Tarkkailijan mielessä väikkyy kolme aiempaa presidentinvaalien loppusuoraa. Kiinalaisessa Tsinghuan yliopistossa journalismia virtuaalisesti opettava Dunham on kertonut opiskelijoilleen, että Trumpin edessä näkyy kolme vaihtoehtoista tietä.

– Vuonna 1988 demokraattien Michael Dukakis tarvitsi voiton lähes kaikista vaa'ankieliosavaltioista ja päätyi jakamaan ne George Bushin kanssa, mikä ei hänelle riittänyt. Vuonna 1980 äänestäjät väsyivät Jimmy Carteriin ja republikaani Ronald Reagan päihitti hänet kymmenellä pinnalla voittaen lähes kaikki vaa'ankieliosavaltiot.

– Vuonna 2000 George W. Bush voitti valitsijamiehillä Al Goren, vaikka hävisi suoran äänimäärän. Minusta tämä on Trumpin paras tarjolla oleva skenaario.

– Trump onnistui samassa 2016, mutta tällä kertaa en usko hänen pystyvän voittamaan kaikkia sydänmaiden teollisuusosavaltioita. Michigan ei ole hänen käsissään.

Dunhamin mukaan Trump voi siis edelleen voittaa, mutta se edellyttäisi sekä valtakunnallista tuulen kääntymistä että paikallista muutosta Trumpin vuonna 2016 voittamissa ratkaisuosavaltioissa.

– Trumpilla ei ole varaa pieneenkään virheeseen. Jos vaalit pidettäisiin tänään, Biden voittaisi selkeällä valitsijakokouksen äänten enemmistöllä.

Suostuisiko analyytikko lyömään vetoa, että Biden voittaa, ja kuinka paljosta?

– Miten olisi yksi dollari? En ota mitään riskejä. Toimittajien ei pitäisi lyödä vetoa, heidän pitäisi analysoida.