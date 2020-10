Vastaamon ex-toimitusjohtajan Ville Tapion ja hänen perheensä omaisuutta asetttu takavarikkoon lähes 10 miljoonaa euron edestä

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Psykoterapiakeskus Vastaamon irtisanotun toimitusjohtajan Ville Tapion sekä hänen perheensä omaisuutta on määrätty väliaikaisesti takavarikoitavaksi yli 9,6 miljoonaa euron edestä.

Helsingin käräjäoikeus määräsi tiistaina väliaikaisesti takavarikkoon Ville Tapion, hänen vanhempiensa Nina Tapion ja Perttu Tapion omaisuuden, jotta omaisuutta ei hävitetä.

– Hakija on saattanut todennäköiseksi, että hänellä on edellä mainittu saaminen, josta vastaajat ovat vastuussa yhteisvastuullisesti. On olemassa vaara, että vastaajat kätkevät, hävittävät tai luovuttavat omaisuuttaan taikka menettelevät muulla hakijan saamista vaarantavalla tavalla, Helsingin käräjäoikeuden takavarikkopäätöksessä todetaan.

Asiasta kertoi ensimmäisen kerran MTV3:n uutiset.

Tapiot omistivat Vastaamon kokonaisuudessaan kevääseen 2019 asti. Tuolloin sijoitusyhtiö Intera Partners osti enemmistön Vastaamosta.

Hakijana takavarikkoasiassa toimii PTK Midco Oy, joka on Intera Partnersin holding-yhtiö.

PTK Midco on käynnistänyt myös oikeustoimia Tapioita vastaan kevään 2019 yrityskauppaan liittyen.

Vastaamo kertoi eilen maanantaina toimitusjohtajansa Ville Tapion irtisanomisesta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Vastaamon omien tietojen mukaan entinen toimitusjohtaja yhtiön tietoturvapuutteista yli puolentoista vuoden ajan, mutta hän oli pimittänyt tietoja yhtiön hallitukselta sekä uudelta omistajalta.

– Vaikuttaa ilmeiseltä, että yhtiön toimitusjohtaja on ollut tietoinen tietomurrosta ja saanut tietoonsa Vastaamon tietoturvapuutteet. Yhtiön nykyiselle hallitukselle ja pääomistajalle ei ole kerrottu maaliskuun 2019 tietomurrosta eikä yhtiön järjestelmissä olleista tietoturvapuutteista, Vastaamo kertoi.

Ville Tapio avautui maanantaina tilanteestaan Facebook-päivityksessään.

Hän kertoi, että marraskuun 2018 tietovuoto ja siihen johtaneet virheet paljastuivat hänelle vasta Nixun tutkimuksen pohjalta lokakuussa 2020.

– Tapahtuneen tarkempien selvitysten ja kommenttien aika tulee myöhemmin. Tällä hetkellä on tärkeämpää keskittyä uhrien auttamiseen. Olen syvästi pahoillani vastaamolaisten ja heidän asiakkaidensa puolesta, hän kirjoitti.

Tapio ei kuitenkaan kommentoinut, milloin hän sai tietää yhtiötä kohdanneesta toisesta tietomurrosta, joka yhtiön mukaan tapahtui maaliskuussa 2019.