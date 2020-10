Pietarsaaren jätevedessä havaittiin jälleen koronaa lokakuun lopulla – Kokkolan näytteet puhtaita

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pietarsaaren jäteveteen on päätynyt koronavirusta lokakuun jälkimmäisellä puoliskolla. Sen sijaan Kokkolan jätevesinäytteet on todettu puhtaiksi samalla seurantajaksolla.

Paikkakuntakohtaiset tiedot ilmenevät tiistaina julkaistusta THL:n koronaviruksen jätevesiseurannan viikkoraportista. Koronavirusta havaittiin Kokkolan ja Pietarsaaren jätevesissä ensimmäisen kerran seuranta-ajalla 13.–26.9.

Kartasta käy ilmi, että koronavirusta on havaittu 23 paikkakunnan jätevesissä lokakuun lopulla. Seurantatutkimuksessa on mukana yhteensä 28 jätevedenpuhdistamoa eri puolilta Suomea. Koronavirusta ei esiintynyt Kokkolan jäteveden lisäksi Kemin, Kotkan ja Porin jätevesissä. Rauman tulos on epävarma.

THL kertoo verkkosivuillaan, että jätevesiseuranta auttaa havaitsemaan, miten koronaviruksen esiintyminen muuttuu kaupunkikohtaisesti. Tämä helpottaa myös väestön tartuntatilanteeseen liittyvien muutosten ennakointia. Näytteiden kerääminen aloitettiin huhtikuussa.