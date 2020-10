Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Toholampilaislähtöinen säveltäjä Sampo Haapamäki on saanut Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 musiikkipalkinnon teoksestaan ”Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille”.

Haapamäki palkittiin teoksesta, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnollinen musikaalisuus, vaikuttava käsityötaito ja väsymätön tutkimusmatka klassisen musiikin traditioihin.

Sampo Haapamäki sai palkinnon multi-instrumentalisti Gyða Valtýsdóttirilta Pohjoismaiden neuvoston digitaalisessa palkintojenjakotilaisuudessa tiistai-iltana. Koronan vuoksi Islannissa ei voitu järjestää fyysistä palkintojenjakotilaisuutta, joten neuvoston viiden palkinnon saajat paljastettiin etänä verkossa.

Palkinto myönnetään joka toinen vuosi, kuten tänä vuonna, jonkun elossa olevan säveltäjän teokselle ja joka toinen vuosi esiintyjälle tai esiintyjäryhmälle.

Palkintolautakunnan perustelu:

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2020 musiikkipalkinnon saa Sampo Haapamäen teos Konsertto neljäsosasävelaskelpianolle ja kamariorkesterille. Teoksessa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla luonnollinen musikaalisuus, vaikuttava käsityötaito ja väsymätön tutkimusmatka klassisen musiikin traditioihin. Konsertto yllättää kuulijansa säkenöivällä sävelkielellään, joka on samaan aikaan sekä täysin uutta että tutunkuuloista. Yksityiskohtien mestarillinen kehittely vangitsee kuulijan mielenkiinnon aina ensimmäisistä tahdeista viimeisiin saakka.

Konsertto on Haapamäen pitkäjänteisen tutkimustyön tulos: voidakseen luoda haluamaansa musiikkia säveltäjän piti kehittää sitä varten erityinen instrumentti – uusi neljäsosasävelaskelpiano. Konserton monisyisestä mikrotonaalisuuden maailmasta nousee esiin oleellisia asioita, joita taide voi sekä tarjota että vaatia meiltä: herkkyyttä, kärsivällisyyttä ja pohdiskelua.

Sampo Haapamäen tuotannon ytimessä ovat neljäsosasävelaskelet, joita hän on tutkinut sävellystyössään jo yli 15 vuoden ajan. Haapamäki on säveltänyt akustista musiikkia monenlaisille kokoonpanoille aina orkesterista kuoroon sekä elektroakustista monikanavamusiikkia. Hän on myös ollut mukana kehittämässä uusia soittimia neljäsosasävelaskelmusiikin esittämistä varten.

Säveltäjänä Sampo Haapamäki on luonut oman, erityisen äänen – äänen, joka palkintolautakunnalla on ilo huomioida tämän palkinnon myötä.