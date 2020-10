Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kokkolan uusi brändi on ainakin hyvä tavoite kaupungille

Kokkolan uutta brändiä kannatti vatuloida ja laittaa uudestaan tekoon. Kovan porun seurauksena uudestaan työstettäväksi joutunut brändityö on kohentunut reippaasti muutamassa kuukaudessa. Osa meistä on tätä mieltä. Loppuosa on edelleen sitä mieltä, että syntyi "sutta ja sekundaa".

Kokkolan uudessa ilmeessä todetaan, että "Meillä on laajempi horisontti". Kun merikaupungin brändissä näkyy meri, ollaan jo hyvällä tiellä. Uuden ilmeen tutkailu vaatii vähän makustelua ennen kuin sen voi täysin hyväksyä. Paljon on esimerkiksi sosiaalisessa mediassa näkynyt kommentointia ja jotenkin helpottuneita palautteita. Tunnutaan olevan sitä mieltä, että aika auttoi.

Viime kesänä oltiin lähes katastrofin äärellä, kun brändivaihtoehdot tuotiin kovalla kiireellä julkisuuteen. "Kokkola Ok" ja "Ihanan tavallinen" saivat kokkolalaiset ottamaan kantaa ja hermostumaankin. Ärtymystä herätti se, että koronakeväänä brändiuudistus jäi taka-alalle ja ihmiset eivät päässeet vaikuttamaan. Keskipohjanmaa herätteli kansaa vaikuttamaan, samoin tekivät jotkut poliitikot kuten valtuuston puheenjohtaja Tiina Isotalus.

Monenlaisten seikkailujen jälkeen kaupunki päätyi kuuntelemaan asukkaitaan. Eihän sellaisessa brändissä ole järkeä, joka ärsyttää ihmiset jo lähtökuopissa.

Puhetta herättää tämäkin brändin raami ja hyvä niin. Miten todenmukainen Kokkolan ilme sitten on, se jää jokaisen itsensä arvioitavaksi. Laajempi horisontti voi tarkoittaa monia asioita. Keskusteluilmapiiriä, talouden näkymiä, ihmisten elämää ja tulevaisuuden toivoa.

Vaikka horisontti ei vielä olisi kauhean laaja ainakaan kaikissa asioissa, se on hyvä tavoite. Satama- ja teollisuuskaupunkiin mahtuu monenlaista. Elämänmakuisessa kulttuurikaupungissa ei ihmisten tarvitse olla samassa muotissa tai pelätä uutta. Ei Kokkolassa eikä laajemmin koko Keski-Pohjanmaalla.

Uudesta brändi-ideasta on todettu, että "ei huono". Tätä voi pitää Kokkolassa jo melkoisena kehuna.

