Koloratuurisopraano Anu Komsi saa Suomen Säveltäjät ry:n Madetoja-palkinnon

75-vuotisjuhlaansa viettävä Suomen Säveltäjät ry on myöntänyt Madetoja-palkinnon laulaja Anu Komsille.

Vuonna 1967 Kokkolassa syntynyt Komsi on tilannut ja kantaesittänyt lukuisia uusia sävellyksiä suomalaisilta säveltäjiltä. Kansainvälisen ja mittavan uransa aikana Komsi on työskennellyt useiden maailmankuulujen kapellimestareiden ja johtavien orkestereiden kanssa sekä levyttänyt merkittävän määrän uutta ohjelmistoa.

Koloratuurisopraano Anu Komsin panos suomalaisen nykymusiikin esittäjänä ja edistäjänä on poikkeuksellinen. Hän

– Anu Komsin yhteistyö suomalaisten säveltäjien kanssa on erityisen ansiokasta ja laadukasta. Hänen tekemänsä erinomaiset levytykset ja konserttiesitykset sekä ainutlaatuinen toimintansa uusien kotimaisten oopperoiden puolestapuhujana ja esittäjänä todella ansaitsevat kiitosta ja huomiota, sanoo Suomen Säveltäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Antti Auvinen.

Madetoja-palkintoa on myönnetty vuodesta 1988 alkaen henkilölle tai taholle, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut suomalaisen luovan säveltaiteen hyväksi. Palkinto on kuvanveistäjä Matti Koskelan suunnittelema veistos ja sen jakamisesta päättää Suomen Säveltäjät ry:n hallitus.

Kaikki Suomen Säveltäjät ry:n Madetoja-palkinnon saajat:

Liisa Pohjola (1988)

Paavo Rautio (1989)

Radion sinfoniaorkesteri (1990)

Mikael Helasvuo (1992)

Ulf Söderblom (1993)

Radion Kamarikuoro (1995)

Juha Kangas ja Keski-Pohjanmaan Kamariorkesteri (1998)

Sinfonia Lahti (2000)

Jorma Hynninen (2003)

Seppo Kimanen (2005)

Pekka Hako (2007)

Susanna Mälkki (2015)

Anu Komsi (2020)