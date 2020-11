Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Belgravian himo ja humu

★ ★ ★

Belgravia.

Ohjaus John Alexander, 2020

Yle TV1 la 7.11. klo 21.10/Areena

Richmondin herttuattaren juhlissa Brysselissä vuonna 1815 brittiupseerit tanssivat vain päivää ennen Waterloon taistelua. Se ei suomalaista yllätä. Mehän tanssitimme Halkokarin kahakassa vangittuja englantilaissotilaita vierainamme 1854. Julian Fellowesin romaaniin perustuva epookkidraama huipentuu vuosikymmen ennen Krimin sotaa, eikä siis sijoitu Kokkolaan. Belgravia on aatelisten ja paremman väen historiallisesti asuttama alue Lontoossa. Siellä taistellaan perinnöstä ja setvitään sukusalaisuuksia.

Suomalaisen katsojan on aluksi vaikea pysyä selvillä hahmojen nimistä ja siitä, kuka kenellekin on sukua. Mutta vaikeaa se on Belgravian roolihahmoillekin. Lehtolapsen henkilöllisyys on kaiken avain. Aatelisen Brockenhurstin upseeripoika Edmund (Jeremy Neumark Jones) on taivutellut rakennusbisnessuku Trenchardin tyttären Sofian (Emily Reid) pikaisiin vispilänkauppoihin kohtalokkaan Waterloon alla. Mitä tapahtui, kuka piteli vispilää, ja sanoiko pappi edes aamentaan? Sitä selvitellään sukujen kesken vielä kolmekymmentä vuotta myöhemmin.

Elokuvasta Gosford Park (2001) Oscarilla palkittu käsikirjoittaja ja Downton Abbeyn luoja Julian Fellowes taitaa epookkidraaman. Suuria ei tarvitse tapahtua, että saadaan tunteet jylläämään. Waterloon taistelu on Belgravialle sivuseikka. Kiinnostus syntyy siitä, minkä merkityksen henkilöt tapahtumille antavat. Salaisuudet, huhut ja väärinkäsitykset pyörittävät maailmaa.

Belgravia ei olisi mitään, edes suurtuotannon komeine puitteineen, jollei tarinaa kruunaisi parvi tolkuttoman hyviä brittinäyttelijöitä. Tamsin Greig (Anne Trenchard) ja Harriet Walter (Lady Brockenhurst) ovat hienoja rooleissaan. Naisten vastahakoinen yhteydenpito luo alkujännitteen ja se on suurin syy lähteä sarjaa seuraamaan. Mitään uutta ei Fellowes paljon kulutetusta brittien tarina-aihiosta ja juonikuviosta löydä, mutta Belgravian näyttelijöitä katsoo mielikseen.