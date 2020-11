Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Uusissa Beckeissä vahdinvaihtoja

★ ★ ★

Beck: Peitetehtävä. Ohjaus Pontus Klänge, 2020 C More pe 6.11.

Yle Areenan dokumentti väittää, että Jeppis on syvältä. Ehkä siinä on perää? Ainakin eräs Beckin uuden kauden epäillyistä on kotoisin Pietarsaaresta. Vuodesta 1997 tehty poliisisarja täydentyy neljällä tv-elokuvalla.

Peter Haber, 67, on ainoa oikea Beck. Vaikka Martin on ylennyt esimiehenä, mieli palaa kirjoituspöydän takaa kenttätehtäviin. Tahti on hidastunut, ikä tuo kremppoja. Kausi tuntuukin lähtölaskennalta. Beck itse jaksaa silti innostua uusista asioista, kuten Tinderistä: ”Swaippaaminen, miten vaikeaa se nyt voi olla?”

Alaiset saavat entistä enemmän tilaa. Beckin seuraaja Alex (Jennie Silfverhjelm) ja Jenny (Anna Asp) ovat näkyvämpiä. Norjalaista Steinaria (Kristofer Hivju) paikkaa peitepoliisi (Martin Wallström). Kovapintainen Josef muistuttaa enemmän Gunvaldia kuin empaattista Steinaria.

Ensijaksot ovat vielä himmailua, joten nähtäväksi jää, miten yleisö ottaa vastaan muutoksen tuulet. Uusi kausi on omistettu poliisihahmon luojalle, Maj Sjöwallille, joka kuoli keväällä. Kirjoittajapari Per Wahlöö kuoli jo 1975.