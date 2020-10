Jokainen toivoo hyvää kuolemaa, mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? – Selvitimme, mikä suhtautumisessa kuolemaan on muuttunut

Yksi hyvän kuoleman edellytys on kautta aikojen ollut tieto siitä, mihin ihminen on kuollut. Jos syytä kuolemalle ei löydy, siitä ollaan pahoillaan. Entisaikaan se liittyi myös vainajien pelkoon, mutta se on yhä tärkeä asia. Vaikka kuoleman syy ei määritä ihmistä, muodostuu se osaksi ihmisen tarinaa.

Jouni Porsanger