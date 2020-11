Antero Isokoskelle vielä jätesodasta. Sota on aina seuraus kyvyttömyydestä kohdata tosiasiat ja pystyä keskustelemaan niistä.

Ylikunnalliset jäteyhtiöt painostivat päättäjiä kunnallistamaan jätteenkuljetukset, vastoin paikallisten yrittäjien, työntekijöiden, alan järjestöjen (mm. AKT) ja myös asiakkaiden tahtoa, mikä on myös perustuslain vastaista. Eikä kunnallistamisessa mitään järkeä olekaan.

Ylikunnallinen jäteyhtiö, (ilman laillisia hallintopäätöksiä), sille annetuin oikeutuksin, asettaa pelisäännöt miten asiakkaan tulee jätteen lajitella ja minkälaisiin astioihin ne sijoitetaan kuljetusta varten. Ylikunnallinen jäteyhtiö vastaanottaa jätteet ja pyrkii hyödyntämään jätteet parhaalla mahdollisella tavalla.

Se miten jätteet kuljetetaan paikasta A paikkaan B, ei ole mitään vaikutusta kierrätystalouden onnistumiseen.

Tämä pitäisi ylikunnallisten jäteyhtiöiden ja ennen kaikkea kuntapäättäjien tajuta.

Ylikunnallisten jäteyhtiöidin ja kuntaliiton toimesta on saatu jätelakiin pykälä, missä on mainittu ne edellytykset, joiden täytyttyä kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta voidaan jatkaa. Edellytykset on määritetty hyvin huonosti mitattaviksi, joten aina kunnan kilpailuttamaan malliin pyrkivä taho löytää sieltä ”moitittavaa” vaikka sellaista ei tosiasiallisesti ole.

Ihmeellistä tässäkin on se, että nämä säännöt on luotu vain kiinteistön haltijan järjestämään kuljetusmalliin, mutta ne eivät koske kunnan järjestämää kuljetusmallia! Kas kun kunnan mallissa ei ole mitään lakisääteisiä kriteereitä, niin siitä toiminnasta ei voi sitten valittaakaan!

Minkälaisin asein Vestia tätä sotaa on käynyt? Isokoski viittaa kuljetusyrittäjien laittomuuksiin voi vain kysyä ovatko kaikki Vestian toimet olleet ihan lain mukaisia? 1) Siirtyminen kunnan järjestämään kuljetusmalliin edellytti kaikkien osakaskuntien valtuustojen päätöstä. Mahtaakohan kaikista kunnista löytyä oikeaksi todistettuja kunnanvaltuuston pöytäkirjoja kunnan järjestämään kuljetusmalliin siirtymispäätöksistä? 2) Löytyykö kaikista osakaskunnista valtuuston päätös jätepalvelutehtävän antamisesta Vestia Oy:lle (aiemmin Jokilaaksojen Jäte Oy)? 3) Ovatko kaikki kunnat käsitelleet ja hyväksyneet osakassopimuksen valtuustossa kunta- ja hallinto- sekä perustuslain mukaisesti? 4) Ovatko kaikki kunnat allekirjoittaneet osakassopimuksen kuntien hallintosääntöjen mukaan?

Eipä taida löytyä kaikkien valtuustojen päätöksiä? Minkä laillisten päätöksien perusteella Vestia Oy yleensä kilpailuttaa jäteyrityksiä?

Tiettävästi Vestia Oy on ollut eri oikeusasteissa useita kymmeniä kertoja, joten kyllä pitää olla päätöksenteossa jotain pahasti pielessä kun sotaa pitää käydä raastuvassa selvittämässä tuon tuosta.

Isokoski väittä että paikaliset yrittäjät ovat menestyneet hyvin ja että ne olisivat hallinneet valtaosaa alueen urakoista.

Isokoski tietää oikein hyvin, että kunnan kilpailuttama malli on tappanut kymmeniä pieniä paikalisia yrityksiä, ja Isokoski tietää myös oikein hyvin että kaikki Vestian- ja koko valtakunnan alueen kotimaiset yrittäjät vastustavat kunnan mallia.

Kuntapäättäjien tulisi huomioida, että kun kilpailutuksen voittaa valtakunnallinen tai etenkin ulkomaalainen yritys, kuten useimmin on käynyt, ovat yhteisövero- ja useimmiten myös palkkatuloverotuotot menneet pois paikallisen kunnan verotuloista.

Kuntapäättäjien tulee omassa toimintapolitiikassaan aina ottaa huomioon lähipalveluiden turvaaminen ja oman kuntansa yritysten toimintaedellytysten turvaaminen. Tämä on ollut aivan erityisesti Keskustan linja. Vestian alueen kuntapäättäjät, katsokaa peiliin oletteko toimineen yrittäjien, työntekijöiden ja kuntalaisten parhaaksi?

Vestia on perustettu nimenomaan vain kunnan vastuulla olevan jätteen vastaanottoa ja hyödyntämistä varten. Vestia toimii kuitenkin aktiivisesti myös yrityspuolella. Kun Vestiaa perustettiin (Silloin Jokilaakson Jäte Oy) Heiltä tuli lupaus, että ylikunnallisen jäteyhtiön toiminta koskee vain yhdyskuntajätettä ja että yrityspuolen jätteisiin emme tule puuttumaan.

Näin on kuitenkin tapahtunut. Vestia on jo pitkään kilpaillut paikalisten yritysten kanssa yritysten jätteistä ja v. 2019 perustanut oman erillisen yhtiön, Vestia Yrityspalvelu Oy.

Vestia markkinoi omaa yrityksille suunnattua seuraavasti:

”Vestia Yrityspalvelut Oy palvelee yrityksiä jätekuljetusten järjestämisessä, keräysvälineiden hankinnoissa, jätteiden vastaanotossa sekä jätehuollon suunnittelussa. Jätehuollossa otamme vastuun koko palveluketjusta alkaen jätteiden keruusta asiakkaan toimipisteessä ja päättyen turvalliseen ja ympäristöystävälliseen jätteidenkäsittelyyn”. Eihän tässä näin pitänyt käydä!

Koko Vestian toiminta osoittaa että sen tavoitteena on olla ”kukkona tunkiolla” myös niillä toiminta-alueilla jotka sille eivät kuulu.

Vastuullisten kuntapäättäjien tulisi pikimmiten palauttaa kiinteistön haltijan järjestämä kuljetusmalli ja vaatia Vestiaa lopettamaan Vestia Yrityspalvelut Oy. Tässä eväät sodan loppumiselle.

Kauko Kivilehto