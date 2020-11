Vili Ruuskan kolumni: Linkoamme palloa, emme virusta

Ja taas mennään. Kohti kymmenen kuukauden nopeaa (?) sykäystä, joka on pelkistetysti autoilua arki-iltaisin Kokkolasta Kannukseen pesäpallon tähden – jos korona suo.

Tunnelmat ovat yhtä ristiriitaiset kuin keväällä. Intoa piisaa, mutta takaraivossa jyllää huoli siitä, millaisia ovat tulevat viikot ja kuukaudet. Pelaajaurallani pilvet ovat olleet vaaleampiakin kuin nyt (ks. esim. Keskipohjanmaa 26.10.)

Sitkeän viruksen valtakaudella on julkisesti maalailtu paholaisen palvelijoita seinille. Lienee jonkinlainen psykologinen puolustusmekanismi – kenties myös osoitus siitä, että varaudumme ja välitämme.

Voisiko kerrankin lähteä siitä, että asiat menevät parhain päin – ainakin riittävän hyvin? Voimmeko välttää lockdownin, josta muuten sananen kirjoituksen lopussa?

Argumentteja, kiitos. Tässä niitä tulee.

Sosiaalinen paine on saanut vastahakoisimmatkin ripustamaan kangastilkun kasvoilleen. Elleivät muut paheksu ääneen maskittomuutta julkisilla paikoilla, alitajunta tekee sen heidän verbaalisen ulosantinsa puolesta.

Sama sosiaalinen paine heijastuu joukkueurheiluun. Ovathan viruslinkoihin osallistuneet saaneet tahtomattaan aasinhatun päähänsä. Julkiset reaktiot ovat vaihdelleet moitteista myötähäpeään.

En halua kuulua tuohon joukkoon joukkuetoimintamme seurauksena. Emme mokanneet kesällä pelireissuilla, emme mokaa vastedeskään.

Jotkin asiat ovat uponneet kaaliin ilman koronaakin. Miten harjoittelen? Kuinka paljon tarvitsen lepoa? Mitä ja millaisia määriä syön?

Mitä tällä on tekemistä kolumnin aiheen kanssa? Jatkan listaa. Kovalevylle on iskostunut, että puolikuntoisena ei tulla treeneihin. Puhdas iho on jo pelkästään mukavuustekijä. Ei tarvinne vääntää lisää rautalangasta.

Ehkä voimme onnistua.

Jokaisen urheilijan tulisi kokea lockdown eli yhteiskunnan toimintojen alasajo.

– Mikä kommentti tuo oli? Onko toimittaja-urheilija Ruuska seonnut?

Itsensä kanssa käytävästä minidialogista huolimatta ei ole. Totta kai valitsisin yhteisharjoittelun itsenäisen puurtamisen sijaan sata kertaa sadasta.

Puolensa on jälkimmäiselläkin. Kevään poikkeusolot pakottivat miettimään, miten harjoitella laadukkaasti saati ylipäätään harjoitella.

Kesälajin harrastajana ei voinut nostaa jalkaa kaasulta maaliskuussa. Oli pakko jatkaa kehittymistä joka päivä urheilijana. Tämä vaati paikoin kekseliäisyyttä mutta tuntui jälkikäteen palkitsevalta.

Kaiken jälkeen kesällä iski kasvoille, minkä vuoksi lajia harrastaa: siihen kohdistuvan intohimon. Peruskauraa oleva vieraspeli arkena tuntui juhlapäivältä, kun tiesi toisen vaihtoehdon: pelittömyyden.

Sama voima ajaa nytkin harrastamaan. Määrätietoisesti mutta vastuullisesti.