Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Korona kiristelee hermoja ja koettelee hermostoja

Kohta eletään aikaa yksi jälkeen koronan tulon. Kiinalaisesta Wuhanin kaupungista alkoi reilu vuosi sitten joulukuussa pandemia, jonka loppua ei ole vielä näkyvissä. Rajoituksia, sulkuja ja toimenpiteitä on nähty. Tartunnat, sairastumiset ja kuolemat ovat edelleen koronan tuomina joukossamme.

Keväällä pandemian kanssa oltiin ensi kertaa silmätysten ja nyt ollaan jo loppusyksyssä. Koronaa ei ole selätetty, ei edes vielä kunnolla haastettu.Toimivaa rokotetta odotetaan, mutta odottavan aika on nyt tavallistakin pidempi.

Yksi iso kysymys pysyy päivästä toiseen kysytyimpänä. Tuleeko rokote loppuvuodesta? Ehkä alkukeväästä? Koska korona pysäytetään? Varmuutta ei ole, ja epävarmuus koettelee jollain lailla jokaisen jaksamista.

Maailma ei ole koskaan ollut muuttumaton, mutta koronan myötä monet tutut asiat ovat joutuneet paitsioon. Tauti on tuonut terveydellisen uhan lisäksi raskaita sosiaalisia sivuvaikutuksia. Tapaamiset ja yhteinen kanssakäyminen on vääjäämättä vähentynyt. Liikkuminen on rajoittuneempaa ja aikaisemmin tavanomaisista matkoista voi vain haaveilla.

Koronan lastaamaa henkistä lisäpainoa ei kannata vähätellä. Korona on tartuttanut moniin pysyvältä tuntuvan epävarmuuden. Hermot ovat suuressa rasituksessa. Omaan ja toisten jaksamiseen kannattaakin kiinnittää tarmokkaasti huomiota.

Koronaa opitaan tuntemaan koko ajan paremmin myös lääketieteellisesti. Tutkimustieto taudin vaikutuksista aivoihin ja hermostoon lisääntyy koko ajan, mutta neurologisten ongelmien kestosta tai niistä toipumisesta ei ymmärrettävästi ole vielä riittävästi tietoa. Viime viikolla järjestetyillä neurologipäivillä todettiin, että tauti koettelee myös monin tavoin hermostoa. Saavutetun tiedon myötä koronaviruksen aiheuttamiin neurologisiin oireisiin voidaan hakea tulevaisuudessa ratkaisuja.

Koronan leimaamassa ajassa on opittu elämään, ja sopeutumaan. Korona on vakavasti henkeä uhkaava tauti, mutta kaikella on aikansa. Tartuntoja ja tauteja on tullut sekä ollut läpi ihmiskunnan historian. Ihmislaji on sitkeää tekoa. Helppoa se ei ole ollut eikä tule olemaan, mutta vaikeista ajoistakin selvitään.