Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

PIETARSAARI

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto on selvittänyt alueellaan uutta tartuntaketjua, joka ajoittuu viime viikonloppuun.

Tartunnanjäljityksen yhteydessä on todettu useita altistuksia, muun muassa yksi joukkoaltistuminen 23. – 25.10. välisenä aikana.

– Lähikontakteihin on oltu yhteydessä ja heidät on asetettu karanteeniin, usealla heistä on testitulos osoittautunut positiiviseksi, johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo viraston tiedotteessa.

Viraston toiminta-alueeseen kuuluvat Pietarsaaren lisäksi Luoto, Pedersöre ja Uusikaarlepyy.

Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston tartunnanjäljitystiimi työskentelee nyt täydellä teholla eri tartuntaketjujen jäljittämiseksi ja eristämiseksi.

– On äärimmäisen tärkeää edelleen noudattaa voimassa olevia rajoituksia, kuten maksimissaan 10 hengen kokoontumisia, huolellista käsihygieniaa, turvaetäisyyksien noudattamista sekä suusuojan käyttämistä, myös työpaikoilla, sanoo Sjöström.

Vaikka suuri osa positiiviseksi testatuista olivat jo asetettuja karanteeniin, ovat he ennättäneet olla tartuttavia ennen karanteenin alkua. Tämä on puolestaan aiheuttanut lisää altistumisia alueen työpaikoilla ja kouluissa.

Pietarsaaren seutu kuuluu Vaasan sairaanhoitopiiriin, joka raportoi sunnuntaina 11 uudesta koronatartunnasta.

Sunnuntain lukema oli hieman lauantaita korkeampi. Tartuntojen määrä osoittaa kuitenkin laskua, kun koko viikon määrä otetaan huomioon.

Vaasan sairaanhoitopiirissä on ilmennyt kaikkiaan 956 koronatapausta pandemian alusta lähtien.