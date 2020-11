Minna Mustosen kolumni: Luonnon kanssa ei sen kustannuksella

Viime päivinä on uutisoitu hukan viemistä metsästyskoirista.

Pistää kuitenkin miettimään, että minkä ihmeen takia koirat lasketaan yksin juoksemaan metsiin hirvien perässä. Todennäköistähän se on, että siellä missä on saaliseläimiä, siellä on myös saalistajia, tässä tapauksessa susia. Saattaapa siellä marjamättähillä roikistella karhukin, mene ja tiedä. Luonto on sellaista, se ei ole koskaan tyhjä ja siellä vallitsevat luonnon omat lait. Ne lait missä syödään tai tullaan syödyksi.

Kyllä, ymmärrän täydellisesti, että kannanhoidollista metsästystä esimerkiksi hirvieläimiä kohtaan tehdään. Se mitä ihmettelen, on se, että sokeutuuko vauhdissa käsityskyky siitä mitä kannattaa tehdä?

Helpointahan on huutaa, että pedot on tapettava!

Tapettava mokomat oitis pelottelemasta akkoja ja kakaroita.

Kyllä loppuu Mustosenkin mullistelu, kun sudet tulevat ja vievät lampaat ja karhut maiskuttelevat mehiläispesät parempaan talteen!!

Nämä pauhaukset olen kuullut, kiitos vain.

Koiran jäljestäessä ilman metsästäjän antamaa taustatukea saaliseläimiä saattaa jaolle olla pyrkimässä jakajia. Taistelun jälkeen heikompi häviää, vaikka sillä olisi miten hieno verkka-asu niskassaan ja seurantapanta kaulassaan, tai ehkäpä juuri siksi.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Tunnen monia metsästäjiä ja he ovat äärimmäisen hyviä lukemaan luontoa. Tunnen myös monia, jotka eivät ole.

Olen sitä mieltä, että me ihmiset olemme vain pienen pieni osa tätä luomakuntaa. Ei tarvitse moinen ennustajaeukko olla, arvatessaan, että jos lampaat viedään laitumille, keskelle ei mitään, tulee petovahinkoja.

Harmittaa vietävästi lukea erilaisista "luonnonmukais-ryhmistä" tarinointia siitä, miten muutetaan kauas taajamasta luonnon keskelle, eikä aikaakaan kun aloitetaan kyselyt ilvesten metsästyksestä, susien ja karhujen kaatamisesta. Pelottaa siellä luonnon keskellä, että jos petoeläimet tulevat ja syövät.

Miksi mennään toisen reviirille ja halutaan tehdä siitä hallittava tappamalla?

Ei tuollainen ole minun mielestäni luonnonystävän touhua ollenkaan. Tottahan toki ymmärrän harmituksen jos kettu nappaa kanat, kanahaukka vie kukot, susilauma raatelee lampaat, karhu maiskuttelee hunajat. Mutta sellaista se on yhteiselo luonnon kanssa.

Myönnän toki, että itsekin suunnittelin joukkomurhaa kun muurahaiset valtasivat mehiläispesän.

Kärsin tappion nahoissan.

Myönsin mehiläispesän olleen väärässä paikassa.

Totesin myös valvonnan pettäneen.

Syyllinen olin minä, ei muurahaispataljoona.