Varmistetut koronatartunnat ottivat huiman loikan viime viikon loppupuolella ja pyhäinpäivän aikoihin Pietarsaaren seudulla.

– Meidän neljän kuntamme alueella on torstaista lähtien ilmennyt noin 35 uutta tartuntaa. Karanteenissa on nyt noin 400 henkilöä, johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström kertoo maanantaina päivällä.

Tartuntojen määrä on Pietarsaaren, Pedersören, Luodon ja Uudenkaarlepyyn sote-viraston alueella kasvanut kymmenillä prosenteilla hyvin lyhyessä ajassa, kun tarkastellaan lukemia keväästä asti.

Suuri joukko uusista tartunnoista, Sjöströmin arvion mukaan ehkä viitisentoista, liittyy viikonloppuun 23.–25. lokakuuta. Joukkoaltistuminen on tapahtunut nuorten aikuisten kesken.

– Tietääkseni mitään järjestettyä tapahtumaa tai ravintolailtaa tähän ei liity, vaan nuoret aikuiset ovat tavanneet eri muodoissa, samoissa tiloissa mutta useissa tilaisuuksissa viikonlopun aikana, Sjöström toteaa.

Lisäksi uusia tartuntoja on havaittu myös ulkomailta tulleiden henkilöiden joukossa. Nämä ovat kuitenkin olleet jo karanteenissa, joten Sjöströmin mukaan tartunnat eivät ole näistä ketjuista levinneet eteenpäin.

Viime päivinä koronavirusta on tavattu muun muassa useissa eri kouluissa Pietarsaaren seudulla.

Pedersören Sandsundin alakoulun oppilaat ja henkilökunta on määrätty karanteeniin. Etäopetuksessa on 185 oppilasta ja 16 opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa. Altistuminen koulussa on tapahtunut 26.–29. lokakuuta.

Pietarsaaren Oxhamnin yläkoulussa sekä Resurssikoulussa osa henkilökunnasta on altistunut 27.–28. lokakuuta. Opetus näissä kouluissa jatkuu normaalisti, mutta erityisjärjestelyjen avulla.

Luodon Näsin alakoululla on yksi luokka ja osa henkilökuntaa karanteenissa. Puolisentoista viikkoa sitten Pietarsaaren Itälän alakoulu siirtyi etäopetukseen altistumisen vuoksi.

Mitään pitemmälle meneviä toimia opetuksen poikkeusjärjestelyiksi seudulla Pia-Maria Sjöströmin mukaan ei ole suunnitteilla, mutta tilanne elää. Kaikki kouluihin liittyvät koronatapaukset ovat tunnetuista tartuntaketjuista.

Oppilaiden olo karanteenissa ei tarkoita, etteivätkö heidän perheenjäsenenensä voisi jatkaa normaalia elämäänsä.

– Niin kauan kuin karanteenissa oleva henkilö on terve, muu perhe saa kyllä liikkua vapaasti. Tietysti suosittelemme, että kaikki pitävät etäisyyksia ja käyttävät hengityssuojainta. Heti lievienkin oireiden ilmaantuessa pitää nopeasti ottaa yhteyttä ja hakeutua testiin. Jos tulos on positiivinen, joutuu muukin perhe sitten karanteeniin, Sjöström sanoo.

Sunnuntaina ilmeni myös, että pedersöreläisessä Pedersheimin palveluasumisen yksikössä on tapahtunut altistuminen.

– Positiivisen testituloksen saanut henkilö on liikkunut aiemmin siellä. Hän on käyttänyt hengityssuojainta, mutta varmuuden vuoksi siellä testataan nyt aika laajasti henkilökuntaa ja asukkaita. Pedersheimissä on myös tilapäinen vierailukielto.

Nopeasti kohonneet koronatartuntamäärät aiheuttavat Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirastolle painetta tartuntaketjujen jäljityksiin. Henkilökunta tekee todella pitkää päivää, mutta Pia-Maria Sjöströmin mukaan kapasiteetti riittää toistaiseksi.

Jäljitystyössä on hänen arvionsa mukaan reilut puoli tusinaa hoitajaa ja lääkäriä, ja lisää henkilökuntaa koulutetaan jatkuvasti tehtäviin.

– He ovat muutoin töissä esimerkiksi neuvoloissa, terveyskeskuksen vastaanotolla tai poliklinikoilla. Olemme supistaneet tämän vuoksi muuta suunniteltua toimintaa. Mikään muista palveluista ei ole kokonaan jäissä, vaan henkilökunta vuorottelee, Sjöström sanoo.

