OX2 Suomen maajohtaja Teemu Loikkasen mielipidekirjoitus: Tuulivoima-alueella saa jatkossakin metsästää

Metsästyksen harrastaja arvelee kirjoituksessaan Keskipohjanmaassa 23.10., että metsästys tuulivoimaloiden läheisyydessä kielletään. Aivan kuten Tuulivoimayhdistyksen Anni Mikkonenkin jo totesi kirjoituksessaan 27.10., metsästys ei vaarannu tuulivoimaloiden läheisyydessä.

Emme näe, että metsästyksen rajoittamiselle tulevaisuudessakaan olisi tarvetta, sillä kokemuksemme metsästyksen ja tuulivoiman yhteensovittamisesta ovat positiivisia. Esimerkiksi Kurikassa, johon vuosi sitten rakennettiin Ponsivuoren tuulivoimahanke, on paikallinen metsästysseura kokenut parannetun tieverkon helpottaneen alueella liikkumista, eikä tuulivoimalla ole koettu olevan negatiivisia vaikutuksia metsästykseen.

Myös sopimuksemme yksityisten maanomistajien kanssa huomioivat ja mahdollistavat metsästyksen tuulipuistojen alueella. Suomen suurin maanomistaja Metsähallituskin muistutti vastikään, että metsien virkistyskäyttö – metsästys mukaan lukien – on täysin mahdollista valtion alueilla sijaitsevissa tuulivoimapuistoissa, eikä tuulivoima-alueilla ole metsästysrajoituksia (Erälehti 25.9.2020).

Me, kuten useat muutkin tuulivoimatoimijat, teemme jatkuvasti hyvää yhteistyötä metsästysseurojen kanssa metsästyksen edellytysten turvaamiseksi tuulipuistojemme alueella. Mahdollisista rajoituksista esimerkiksi tuulivoimaloiden rakennustöiden aikana on yleensä yhteistuumin sovittu. Tiivis yhteistyö seurojen kanssa on ollut molemmin puolin sujuvaa ja jatkamme sitä erittäin mielellämme tulevaisuudessakin.

Teemu Loikkanen,

maajohtaja, OX2 Suomi