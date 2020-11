Huuliharpisti ja huopamaakari palkittiin: pietarsaarelainen Vesa-Pekka Partanen ja vaasalainen Anelma Lehto saivat Pohjanmaan liiton kulttuuritunnustuksen

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Pohjanmaan liiton kulttuuripalkinnon saavat tänä vuonna pietarsaarelainen Vesa-Pekka Partanen, taiteilijanimeltään Jim Catwalk sekä vaasalainen Anelma Lehto.

Kulttuuripalkinnon saajia yhdistää intohimo kulttuurialalle, mikä on saanut heidät luopumaan perinteisemmistä ammateistaan.

Partasen metsuriopinnot vaihtuivat huuliharpun soittoon jo varhain hänen ollessaan vielä koulunpenkillä Tuomarniemen metsäopistossa.

Hän on jakanut huuliharpunsoiton osaamistaan monilla kursseilla ja kirjoittamalla oppikirjan Harp Clinic. Siitä on tänä vuonna otettu jo kymmenes painos, ja vuodesta 1995 lähtien sitä on myyty noin 10 000 kappaletta.

Vierailevana huuliharpistina Partanen on tullut tunnetuksi esiintymisistään mm. Remu Plays the Hurriganes, Havana Black ja Five Fifteen -yhtyeiden kanssa. Lisäksi hän on kunnostautunut laulajana ja musiikintekijänä, jonka uusinta omaa tuotantoa taltioidaan parhaillaan.

Partanen kertoi vuonna 2017 tehdyssä Pietarsaaren Sanomien haastattelussa hankkineensa soittotaitonsa ”kadulla”.

Huuliharppu on hänen mukaansa sikäli mukava soitin, että se kulkee taskussa, ja sen voi vetää esille milloin tahansa.

– Se on tapa tutustua uusiin ihmisiin ja soittajiin. Voi jopa päästä esiintymään bändien kanssa, mikä on pirskatin mukavaa, Partanen mainosti jutussa.

Hän itse on toiminut vierailevana artistina tunnettujen yhtyeiden, kuten Hurriganesin ja Havana Blackin, keikoilla.

– Huuliharppu ei ole välttämättä soolosoitin, se voi olla myös komppisoitin, jolloin sen tehtävänä on nostaa ja tukea esimerkiksi bassoa, rumpuja ja syntikkaa.

Vaasalaisen Anelma Lehdon työ suuren teollisuusyrityksen laskentapäällikkönä vaihtui pikkuhiljaa huopamaakariksi. Huovuttamisesta hän kiinnostui vuosituhannen vaihteessa ja hän kävi kursseja yksi toisensa perään, kunnes valmistui viimein tekstiiliartesaaniksi.

Lehto työllistää nykyään itsensä omalla toiminimellä valmistaen huovutettuja designvaatteita ja asusteita sekä sisustustavaroita. Hänen tuotteitaan leimaa eri käsityötekniikoiden kokeilu ja yhdistäminen huovuttamiseen. Myös huovutustaitojen edistäminen opettajana on lähellä Lehdon sydäntä.

Pohjanmaan liiton kulttuurilautakunta on jakanut kulttuuripalkintoja Pohjanmaan suomenkielisen kulttuurin hyväksi tehdystä työstä vuodesta 1998. Lehdon ja Partasen saamat palkinnot ovat suuruudeltaan 3 000 euroa.

Kulttuurilautakunta on päättänyt antaa kunniakirjan kymmenelle kulttuuritoimijalle Pohjanmaalla nopeasta reagoinnista muuttuneisiin olosuhteisiin. Erityisesti vapaaehtoistoiminta positiivisen hengen ylläpitämiseksi poikkeusolojen liikkumis- ja osallistumisrajoitusten aikana ansaitsee näkyvyyttä ja arvostusta.