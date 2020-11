Keskipohjanmaan päätoimittajalta: Good Morning! Suomalaisetkin seuraavat USA:n vaalitulosta yön tunneista aamuun – Kuin paraskin hiihtokisa tai kotimaan vaalit kotikatsomoissa

Kenties harvoin on ulkopolitiikka kiinnostanut niin paljon suomalaisia kuin tällä hetkellä. Yhdysvaltain vaalikamppailu ei ole pelkästään USA:n asia vaan vaalin tuloksella on paljon laajempaa merkitystä. Yksi katsoo vaalituloksen kehittymistä bisneksen näkökulmasta, toinen siksi, että Atlantin tuolla puolella on käyty ikimuistoisilla lomamatkoilla. Myös monet keskipohjalaisetkin ovat asuneet ja asuvat parhaillaankin Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltojen vaalitulos vaikuttaa paljon omaa maataan laajemmin. Vaalitulos jännittää siitäkin syystä, että neljä vuotta sitten Republikaanien Donald Trumpista leivottiin monelle meistä todella suurena yllätyksenä presidentti. Demokraattien Hillary Cintonin häviö tuli puskista, mutta ei ehkä olisi pitänyt tulla.

Keskiviikon vastaisena yönä näkyy sosiaalisessa mediassa vipinää. Jonkin verran ilmassa on muisteluita siitä, missä oli vaalituloksen ratkettua edellisissä Yhdysvaltojen vaaleissa. Trumpin temppu vaaleissa ja täysin poikkeuksellinen ajanjakso presidenttinä pitänee osan suomalaisistakin virkeinä tänä aamuna.

Yhdysvallat näyttää monessa asiassa esimerkkiä koko maailmalle. Johtavan länsimaan presidentin toivoisi edistävän demokratiaa ja ihmisten välistä dialogia omassa maassaan ja koko maailmassa.

Nyt tätä kirjoittaessani aamu on edennyt jo pitkälle. Kello on 4.50 ja aamukahvit on juotu.

Vaalituloksen edistymistä pystyy seuraamaan Keskipohjanmaan verkossa pitkin aamua. Nyt vain jännittämään. Aamu näyttää, saadaanko tieto valitsijamiesten jakautumisesta tänään vai jossain muussa vaiheessa.

