Analyysi: Trump niskan päällä ääntenlaskennassa – Postiäänten laskeminen voi vielä nostaa Bidenin osakkeita viimeisissä osavaltioissa

Yhdysvaltojen presidentinvaali on ratkeamassa trilleritunnelmissa. Toistaiseksi on mahdotonta sanoa varmasti, kumpi voittaa osavaltioiden tulosten tuottaman valitsijamiesyhtälön, republikaanien Donald Trump vai maan 46. presidentiksi mielivä demokraattipoliitikko Joe Biden.

Selvää on, että Trump uhmaa jälleen – kuten neljä vuotta sitten – gallupien ja asiantuntijoiden sanomaa yllättävän kovilla vaalipäivän äänilukemillaan. Ennen vaalipäivää mielipidemittaajat pitivät Bidenin voiton todennäköisyytenä jopa 90 prosenttia.

Tulosaamun valjettua Suomessa todennäköisimmältä näyttää Trumpin jatkokausi.

Peli voi kuitenkin vielä kääntyä, mikä johtaisi vääjäämättä Trumpin syytöksiin epämääräisyyksistä ääntenlaskussa, vaikka normaalistikin laskenta kestää aikansa. Tällä kertaa suuri osa äänistä on etukäteen annettuja postiääniä, mikä hidastaa tuloksen saamista.

Ehdokkaista Trump puhui kannattajilleen kello 9.20 Suomen aikaa kannattajilleen puhuen ilmiömäisestä voitosta. Trump sanoi, että vastenmieliset henkilöt pyrkivät pilaamaan odotetun voitonjuhlan. Aiemmin Biden oli puhunut sanoakseen, että uskoo voiton olevan tulossa hänelle. Biden kehotti kaikkia olemaan kärsivällisiä laskennan loppuun.

Kello 9.30 suurin osa osavaltioista on jo merkitty jommallekummalle ehdokkaalle. Tuloksissa on kummallekin ehdokkaalle sekä voittoja että pettymyksiä. Enimmäkseen kumpikin on kuitenkin pitänyt itselleen "varmat" osavaltiot, eikä toiselta ole kyetty nappaamaan viimekertaisia valloituksia.

Demokraattien unelmista useimmat ovat jo sortuneet. Biden ei onnistu tavoitteessaan voittaa Trumpilta Florida, Pohjois-Carolina tai Texas, joiden mukana tulee suuri määrä valitsijamiehiä.

Aamuyön tunteina Bidenin yllätys kuivui kokoon Ohiossa, joka ensin näytti kääntyvän Trumpilta Bidenin taakse. Myös Georgia etelässä oli päätymässä Trumpille.

Viime kerran republikaaniosavaltioista Biden on nousemassa voittoon ainoastaan Arizonassa, mikä ei yksin hänelle riitä. Biden onnistui nappaamaan tuloslaskennan edetessä Virginian ja esimerkiksi Nevadan.

Avoimina ovat vielä lähinnä Michiganin, Pennsylvanian ja Wisconsinin tulokset niin sanotulla ruostevyöhykkeellä. Uutiskanava CNN arvioi, että laskematta saattaa olla suuri määrä ennakkoääniä alueilta, jotka todennäköisimmin ovat Biden-enemmistöisiä.

Näin jännitys ei vielä laukea. Todennäköisesti vaalituloksesta saadaan kuitenkin vielä tänään kohtalaisen hyvä selko. Etukäteen postiäänten laskemisen on epäilty kestävän päiviä tai jopa viikkoja.

Biden otti odotetusti voiton länsirannikon suurosavaltiosta Kaliforniasta sekä sen yläpuolella sijaitsevista Oregonista ja Washingtonissa. Sisämaassa kartta on tutusti republikaanien vallassa.

Trump hallitsee eteläistä aurinkovyöhykettä ja toistaiseksi myös teollistuneita osavaltioita, jotka Biden on luvannut kääntää "siniseksi seinäksi" eli demokraattienemmistöisiksi. Viimeksi Hillary Clinton hävisi ne Trumpille. Toistaiseksi merkkejä Bidenin voitosta Michiganissa, Pennsylvaniassa ja Wisconsinissa ei ole juurikaan näkyvissä. Päinvastoin, tuloksia hallitsee ainakin vielä Trump.

Jonkun kolmesta ruostealueesta Biden ehdottomasti tarvitsee taakseen. Jos niin ei tapahdu, hän saa hyvästellä voitonmahdollisuutensa lopullisesti.

Republikaanien odotuksia nostattaa entisestään, että ennusteiden mukaan heille saattaa tulla presidentin lisäksi myös enemmistö kongressin alahuoneeseen. Se tarkoittaisi yhä kasvavaa konservatiivien valtaa politiikassa. Tämäkin tulos saattaa vielä muuttua.

Presidenttikisassa demokraattien toivomia yllätyksiä on ollut lopulta vähän. Esimerkiksi New Yorkin osavaltio menee tuttuun tapaan kirkkaasti Bidenille samoin kuin hänen kotiosavaltionsa Delaware, mutta Indiana ja Tennessee kuuluvat Trumpille.

Valitsijaäänissä Biden on Kalifornian ja muiden voittamiensa osavaltioiden valitsijoilla johdossa 220–213, mutta se ei merkitse mitään. Nyt hänen pitäisi voittaa edes jotakin viimekertaisilla Trumpin alueilla.

Voittaja tarvitsee vähintään 270 valitsijaa yhteensä 538:sta.

Biden lähti vaalipäivään gallupsuosikkina, mutta Trumpin kova loppukiri nolasi tulosennustajat neljä vuotta sitten ja jäljet pelottivat monia kommentoijia. Tälläkin kertaa Trump näyttää saaneen tukijansa lopussa uurnille kovalla työllä ja järjestämällä isoja kampanjajuhlia.

Viime päivinä Trump myös teki mikroskoopintarkkaa työtä tietyillä alueilla, jotka hän näyttääkin onnistuvan voittamaan.

Biden on kiertänyt maata pienimuotoisemmin, eikä hänen varapresidenttiehdokkaansa Kamala Harris näytä onnistuneen sytyttämään toivotusti nuoria, naisia, vähemmistöryhmiä ja muita tärkeitä kansanryhmiä.

Presidentti Trump yritti saada puhumalla lisää galluptuloksiinsa vielä vaalipäivänä tavatessaan nuoria kampanjatyöntekijöitään Virginian Arlingtonissa. Faktat ovat väärässä, media tulkitsee lukuja toivomikseen, emme usko kyselyihin, olemme reilussa johdossa...

Trumpin kampanjan karheuttamasta äänestä puuttui tuttu uho ja voiton etukäteinen julistaminen, mutta gallupeista hän taisi olla oikeassa. Moni on alkanut kysyä, kannattaako Yhdysvalloissa enää lainkaan tehdä mielipidemittauksia ja tulosennusteita, kun Trumpin vaalitulos heittää ne häpeään jo toistamiseen.

Bidenin voitonjuhlien sijasta käynnissä on amerikkalaisittain ilmaistuna kynsiä pureksimaan laittava ääntenlasku.

Toistaiseksi on vaikea sanoa, ratkeaako lopullinen tulos tämän aamun aikana vai jääkö tilanteeseen pahoja aukkoja ennakkoäänien laskemiseen tarvittavan ajan takia. Trump ehti lausunnossaan kuitenkin jo ilmoittaa voittaneensa vaalit. Pitkittyvää ääntenlaskuaikaa hän väitti "isoksi petokseksi".

//4.11. kello 5.39 Muokattu otsikkoa.

//4.11. kello 6.31 Päivitetty juttua. Muokattu otsikkoa.

//4.11. kello 9.42 Muokattu otsikkoa ja päivitetty juttua.

