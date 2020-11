Riikka Moilasesta Taukokangas Oy:n uusi toimitusjohtaja: "Tämä on hieno ja kiinnostava mahdollisuus"

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Taukokangas Oy tiedottaa valinneensa uudeksi toimitusjohtajakseen hallintotieteiden maisteri Riikka Moilasen Oulusta. Moilanen, 50, aloittaa yhtiön toimitusjohtajana 1.3.2021.

Moilasella on laaja-alainen työkokemus yhteiskunnan eri osa-alueilta. Hän on toiminut muun muassa eri osakeyhtiöiden toimitusjohtajana, kansanedustajana ja kuntapoliitikkona. Tällä hetkellä Moilanen työskentelee Oulaisten kaupungin hallintojohtajan viransijaisena.

– On hienoa, että saamme Moilasen Taukokankaalle. Hänellä on toimitusjohtajan tehtävään tarvittava kokemus ja osaaminen ja sen lisäksi hänellä on poikkeuksellisen laajat yhteistyöverkostot. Olen vakuuttunut, että hänellä on erinomaiset edellytykset johtaa ja kehittää Taukokangas Oy:tä vaativassa ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, Taukokangas Oy:n hallituksen puheenjohtaja Juha Laikari sanoo tiedotteessa.

– Tämä on hieno ja kiinnostava mahdollisuus, johon on mieluisa tarttua. Olen viihtynyt Oulaisissa erinomaisesti ja teen jatkossakin mielelläni täällä töitä, Riikka Moilanen toteaa tiedotteessa.

Taukokangas Oy on kotimainen hoiva-, kuntoutus- ja terveys­palveluyritys. Yhtiön liikevaihto on noin 8 miljoonaa euroa. Se työllistää noin 120 terveysalan ammattilaista Oulaisissa, Ylivieskassa ja Kalajoella.