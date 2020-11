Syyte: Mies uhkasi laittomasti sisäministeri Maria Ohisaloa sosiaalisen median viesteissä – epäilty vangittuna

Olet lukenut 1/3 ilmaista artikkelia.

Syyttäjä on nostanut syytteen laittomasta uhkauksesta, joka on kohdistettu sisäministeri Maria Ohisaloon (vihr). Asiassa on kyse sosiaalisessa mediassa julkaistuista viesteistä. Syyttäjälaitos kertoo asiasta tiedotteessaan.

Syyte on nostettu vuonna 1990 syntynyttä miestä vastaan. Epäilty on vangittuna. Esitutkinnassa hän on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.

Haastehakemus toimitettiin Helsingin käräjäoikeuteen keskiviikkona. Haastehakemus tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus toisin määrää.

Asian pääkäsittely pidetään Helsingin käräjäoikeudessa kahden viikon päästä 17. marraskuuta.

Syyttäjälaitos ei tiedota asiasta enempää tässä vaiheessa. Myös sisäministeri Ohisalo kirjoittaa Twitterissä, että hän ei kommentoi asiaa enempää tässä kohtaa.

Ohisalo kertoo, että poliisi on kirjannut uhkauksista rikosilmoituksen ja että hän on antanut poliisille asiasta lausunnon.