Vaasan sairaanhoitopiiri on siirtynyt koronaepidemian vaiheluokituksessa astetta alemmas eli kiihtymisvaiheeseen. Näin määritteli Pohjanmaan koronakoordinaatioryhmä tiistaisessa kokouksessaan.

Samalla päätettiin lieventää suositusta yksityistilaisuuksien järjestämisestä muissa piirin kunnissa paitsi Pietarsaaressa, Luodossa, Pedersöressä ja Närpiössä. Näissä kunnissa tartuntamäärät ovat olleet suuria, joten niissä 10 hengen kokoontumisrajoitukset pysyvät voimassa tällä tietoa 13. marraskuuta saakka.

Muissa Vaasan sairaanhoitopiirin kunnissa saa nyt kokoontua enintään 20 hengen voimin.

Seuraavan kerran päätöstä tarkastellaan ensi viikon tiistaina, 10. marraskuuta.

Koronaviruksen ilmaantuvuus piirin alueella on laskenut, minkä vuoksi leviämisvaiheesta on nyt siirrytty kiihtymisvaiheeseen.

Keskiviikkona 4. marraskuuta sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku oli 61 todettua tapausta 100 000 henkeä kohden viimeisimmän kahden viikon ajalta.

Pietarsaaressa, Luodossa, Pedersöressä ja Närpiössä virus on levinnyt viime aikoina nopeasti, mutta koronakoordinaatioryhmä pitää myönteisenä, että suurin osa tartuntalähteistä on selvillä. Moni uusista tartunnoista on todettu jo karanteenissa olevilla henkilöillä.

