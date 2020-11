Muun muassa Boliden Kokkola lopetti lennot korona-ajaksi – Etäyhteydet eivät korvaa kaikkea: "Uusia kauppoja ei niin vain kotiuteta videoneuvotteluissa", johtaja Paula Erkkilä kauppakamarista kertoo



Next

Liikematkustamisen vähentyminen on eräiden arvioiden mukaan tuonut jopa kymmenien miljoonien eurojen säästöt yrityksille. Kolikon kääntöpuoli on se, että etäkokouksissa on vaikeampi saada kauppoja aikaan.