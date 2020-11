Kameroita katukuvassa. Kameroita liikenteessä. Kameroita riistamailla. Olet jokaisena päivänä ulkona liikkuessa todennäköisesti kameran tähtäimessä. Joku sinulle tuntematon mahdollisesti katsoo sinua huomaamattasi. Sinä et ehkä näe kameraa, mutta sinut nähdään.

Monen kirjava kameraseuranta tai kameravalvonta on lisääntynyt nopeassa tahdissa. Tietotekniikka on kehittynyt digilisaation etenemisen myötä nopeaa tahtia. Kameroiden käyttö on arkipäiväistynyt niiden hintojen laskettua ja käytön tultua todella helpoksi. Internetyhteyksin varustettu kamera voi toimia lähes missä tahansa. Paikalla ja ajalla ei ole merkitystä.

Viranomaisten suorittama kameravalvonta perustuu usein turvallisuustekijöihin. Kameroilla valvotaan esimerkiksi toria tai muita keskeisiä paikkoja, jotta turvallisuutta voidaan ylläpitää. Kamerat voivat olla ennaltaehkäisemässä sekä nopeuttamassa puuttumista mahdolliseen rikokseen.

Lait säätelevät viranomaisten kameravalvontaa ja yksityisen ihmisenkin on muistettava, että salakatselu kameran välityksellä on tuomittavaa. Naapurin puolelle oman pihan kameravalvonta ei saa ulottua.

Iso kysymys on kuinka yhteiskunta suhtautuu kansalaistensa valvontaan ja kuinka heitä saa seurata. Iso veli valvoo -yhteiskunnan rakentaminen on jo mahdollista.

Kiinassa ollaan pitkällä valvonnan ulottamisesta käytännössä kaikkialle. Yksityisyys ei kuulu kansalaisen etuihin. Suomen Pekingin-suurlähetystön poliittisen osaston tiiminvetäjä Emmi Oikari kirjoitti viime vuonna suorasanaisesti ulkoministeriön internetsivuilla, että Kiina rakentaa valvontayhteiskuntaa, jossa jokainen liikkeesi rekisteröidään. Hänen mukaansa yksi tietolähde ovat kamerat. Kiinassa on jo vuoden kuluttua yli 600 miljoonaa valvontakameraa. Käytännössä kahta kiinalaista olisi valvomassa kohta yksi kamera. Lisäksi poliiseilla on myös kasvojentunnistuslaseja.

Valvontayhteiskunnassa eläminen tuntuu hurjalta ajatukselta, mutta se ei ole enää vain vallanpitäjien utopistinen toive. Valvonnasta ja sen säätelemisestä on keskusteltava avoimesti. Miten suhtaudumme yhä lisääntyviin kameroihin ja valvojiin, joista välttämättä emme tiedä mitään. Kannattaako valvonnalle antaa pikkusormi, jos se vie koko käden? Vai voimmeko enää vaikuttaa?

Hymyile, olet ehkä nytkin kamerassa.