Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Kokkolassa kuvattua perhe-elokuvaa

★ ★ ★

Matti ja Sami.

Ohjaus Stefan Westerwelle, 2018

Yle Areena

Osin Kokkolassa kuvattu saksalais-suomalainen Matti & Sami ja Universumin kolme suurinta virhettä nähtiin ensimmäisillä Kokkolan Kinojuhlilla. Festivaalilla vieraili perheenisää esittävä Tommi Korpela. Koko perheen filmiä ei meillä tuotu teattereihin, suoratoistolle tai tallenteillekaan.

Saksalaispoika Matti (Mikke Rasch) yrittää pelastaa perhesovun keksimällä tarinan arpajaisvoitosta, jonka palkintona pääsee kesälomamatkalle isän synnyinseudulle Suomeen. Valkoisella valheella on lyhyet jäljet.

Värikäs, aurinkoinen filmi on kuin kesä säilykepurkissa. ”Oli iso haaste, kun kuukausi ennen kuvauksia selvisi, että roolissa on puhuttava saksaa”, muisteli Korpela. ”Matti ja Sami on hieno perhekuvaus kriisistä selviämisestä.” Mukana myös Eeva Soivio ja Eero Milonoff. Osatuottajana Jussi Rantamäki.

Annetaan viimeinen sana Luxemburgin kaupunkifestivaalin lapsijurylle, joka palkitsi Matin ja Samin: ”Nakupyllyt ja hyvin ajoitetut pierut saivat nauramaan… Kaunis tarina toisinaan riitelevästä perheestä, joka yhdistyy onnellisessa lopussa.”