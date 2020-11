Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Hyvänä kakkosena tuli maaliin sisukas Suomi

Ylen suurin sarjatuotanto, mutta maineen keräävät ruotsalaiset. Vaikka komea White Wall on kuvattu ja ideoitu kokonaan Suomessa, itse tarina tapahtuu Ruotsissa ja sen kieltä puhutaan. Pääosissa ovat naapurimaidemme suurimmat tähdet. Suomalaiset saavat karvalakkiroolit – ihan kirjaimellisesti.

Eivätkö tv-sarjaan olisi kelvanneet vaikka Laura Birn ja Jarkko Lahti geologin ja projektipäällikön rooleihin? Miksi pitää aina tulla kakkosena maaliin? Vaadin Suomea takaisin! Mistä tämä pikkuvelioireyhtymä kumpuaa ja otetaan malliksi?

No Abbastahan se tulee. Ja Bergmanista. Nordic Noirinkin ne meiltä veivät. Ruotsi tunnetaan ja tunnustetaan. Ruotsi on valtavirtaa, Suomi eksotiikkaa. Yle on pelannut varman päälle. Ruotsi-kiinnostus on maailmalla valmiina. Skandinaavisuuden vanavedessä voi tulla huomatuksi. Saattaa tulla myyntiä.