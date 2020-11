Kuuntele Uutiset Keskipohjanmaasta: torstai 5.11. 2020 – Uutisissa muun muassa Vaasan sairaanhoitopiirin alueella koronatartuntojen määrän hallitsematon kasvu on pysähtynyt. Soiten alueella on todettu yksi uusi koronavirustartunta Hallinto-oikeus antoi päätöksen, jonka mukaan Jokilaaksojen jätelautakunnan päätös lietekuljetuksista on ollut lainvastainen. Säätiedot lupaavat leutoa säätä



Ääniuutiset Keskipohjanmaasta on kuultavissa aina arkisin verkossa sekä näköislehdessä. Jukka Lehojärvi

Ääniuutiset on kuultavissa verkossa ja Keskipohjanmaan näköislehdessä: Kuuntele uutiset tästä: Uutiset Keskipohjanmaasta 5.11 Fakta Uutisia Keskipohjanmaasta Digitaalisen näköislehden kautta kuunneltavissa maanantaista lauantaihin Maanantain näköislehdessä ennakoidaan tulevaa uutisviikkoa Uutisissa kuulet tuoreimmat säätiedot Toimittajina Minna Mustonen ja Vili Ruuska